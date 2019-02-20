國銀西進／深圳成關鍵之地　4家台資銀行爭先恐後搶進駐

▲大陸深圳。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／深圳報導

深圳是大陸改革開放後第一個批准設立的經濟特區，GDP已突破2.4兆人民幣，多家台資銀行看準市場，紛紛搶進深圳設立據點，包括華南、玉山、國泰世華、北富銀都已在當地設立據點。

過去國銀赴陸設立最多分行的地點是在上海，目前上海有6家分行、1家子行，但隨著上海市場逐漸飽和，國銀紛紛轉向其他地區，最新崛起的地區就是深圳，目前已有4家國銀搶進，其中有2家更是設立子行。

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最早進駐深圳的是華南銀行，早在2011年1月就在當地設立分行，到了2016年玉山銀行、國泰世華都同年在當地設立子行，北富銀投資富邦華一銀行也是在深圳，而中信銀則在2019年進駐，今天(20日)正式掛牌開業。

中信銀大陸事業處副總許嘉允表示，中信銀這次進駐深圳，算是台資銀行裡面布局的第二波，雖然速度較慢，但中信優勢是跨境連動，客戶到美國仍可以跟美國分行、子行辦事，光這點競爭力就有優勢。且以目前中信銀3家大陸分行的規模來講，有信心第二年獲利有機會能持平。

▲中信銀行大陸事業處副總許嘉允。（圖／記者戴瑞瑤攝）

深圳地理位置鄰近香港與台灣，更是大陸改革開放後第一個批准設立的經濟特區，目前深圳總人口高達1600萬人，2018年深圳市的GDP總量突破人民幣2.4兆元，已經連續兩年超越香港跟廣州，經濟總量越居亞洲城市前5名；人均GDP更是突破19億人民幣，是北上深廣一線城市之一。

深圳市政府地方金融監督管理局局長何杰表示，深圳至今建市第40週年，從一個小漁村蛻變成主要經濟城市，40年就有如此大幅度的經濟成長，是一般城市很難達成的，深圳目前的創業密度更是全大陸首位，也因此有眾多金融業進駐，去年深圳市稅收超過9000億人民幣，其中就有22.4%是來自於金融業，超過製造業。

許嘉允說，深圳、廈門、上海、光州都屬台商聚集的主要地區，而深圳大部分主力是電子零配件、物流、光電產業，因此這次開幕的深圳分行會以支持實體經濟為主，90%主力會集中在做企金業務，服務當地台商或當地企業。

▼深圳市政府地方金融監督管理局局長何杰。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▼ 大陸深圳。（圖／記者戴瑞瑤攝）