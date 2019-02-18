萬達百貨更改名稱？　蘇寧副董：接手業務和店面不延續其品牌

▲蘇寧易購。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

蘇寧易購董事長張近東日前宣布，公司正式收購萬達百貨下屬全部37家百貨門店。隨後，蘇寧方面表示，時尚百貨子公司將升級為零售集團的子集團，成立蘇寧時尚百貨集團。副董事長孫為民也表示，他們接手的是原萬達集團的百貨業務和店面，更不會延續萬達百貨的品牌。

對於萬達百貨是否納入時尚百貨集團，而是否會更改名稱？據新京報報導，孫為民表示，「萬達百貨採購始終按品類一體化管理，營運會有一些地區和渠道上的差異。蘇寧易購接手的是原萬達集團的百貨業務和店面，但不是由蘇寧來延續萬達百貨的品牌」。他進一步指出，未來「百貨主要品類還是服飾。目前蘇寧在運動服飾上還不錯，時裝類還要進一步加強」。

▲蘇寧易購副董事長孫為民。（圖／CFP）

此外，升級後的蘇寧時尚百貨集團，將以用戶需求為核心，把對用戶的認知理解運用在市場層面，透過集約商品規劃、供應鏈管理、雙線營運、市場、服務等統一職能。

剛剛過去的2018年，蘇寧時尚百貨完成了品牌年輕化的轉型，並形成了較為完整的男裝品牌供應鏈。在服裝、配飾、家紡、特賣等全品類品牌建設，以及購物中心等線下佈局層面仍有較大的發展空間。

蘇寧方面表示，隨著萬達百貨的門店收購、蘇寧時尚百貨子集團的成立，蘇寧將透過輸出智慧零售CPU能力，突破傳統百貨概念，從數位化和體驗兩方面改造供應鏈，打造全新的百貨核心競爭力，加強百貨這一重要拼圖，進一步完善全場景、全品類的佈局。

▲蘇寧小店。（圖／CFP）

而蘇寧在2018年4月就收購迪亞中國100%股權，迪亞在上海就擁有250萬個會員，門店超過300家；蘇寧小店更在同年12月也收購西安果岸便利旗下的31家地鐵站便利店。由此可見，蘇寧易購在不斷的併購，擴大自己的零售地圖。