28歲男上班途中癱倒！　醫生：久坐不動導致「肺栓塞」

▲衛生福利部台南醫院心臟內科醫師黃睦翔指出，深層靜脈阻塞，倘若發生了卻沒能及時治療，有可能演變成致命性的「肺動脈栓塞症」，不可不慎。（圖／記者林悅攝）

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苗栗一名無特殊病史的28歲年輕男子常久坐電腦前上網，日前在上班中突然全身盜汗、癱軟倒地，緊急送醫後經檢查才發現有「動脈血液缺氧」的現象，最後被證實為「肺栓塞」。醫師提醒，久坐不動容易出現「肺栓塞」，死亡率高達30%甚至更高。

根據《中央社》報導，衛福部苗栗醫院急診室主任蔡昌宏指出，這起案例是一名28歲年輕男性，在上班途中突然覺得身體不適，出現盜汗情況，一路硬撐到公司門口就癱倒在地，同事幫忙打119送抵醫院時，他雖有意識，但臉色蒼白、全身無力、血壓低，說不出哪裡不舒服，經檢查發現有動脈血液缺氧現象，立即給予高濃度氧氣等緊急處置，並會診心臟內科，經電腦斷層檢查確診為肺栓塞，轉加護病房治療，一週後康復出院。

蔡昌宏表示，由於「肺栓塞」臨床症狀不明顯，初期不容易發現，卻屬於高致命性疾病，死亡率高達30%以上，堪稱「隱形殺手」，主因是心臟通往肺動脈的血管突然被血塊、脂肪、空氣、組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，造成患者血中含氧量降低，出現低血氧症狀，包括呼吸困難、呼吸急促、肋膜性胸痛、腿部水腫、發汗、心悸、昏厥等。

苗栗醫院心臟內科醫師蔡貴嶔表示，造成肺阻塞的血塊，大多來自於下肢深層靜脈栓塞，發現不易，當患者長時間維持一定姿勢不動，血液滯留在下肢靜脈，引起靜脈血栓形成，若血栓順著血流回流到肺部血管阻塞後將造成肺栓塞。

▲深層靜脈栓塞，常見的臨床表現多為單側的肢體（或不對稱）逐漸性腫脹、酸麻、觸痛、疼痛等。（圖／記者林悅翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者訪問衛生福利部台南醫院心臟內科醫師黃睦翔指出，國人的平均壽命逐漸延長，隨著年紀增長，下肢深層靜脈栓塞的機會逐年升高，但並不是只有老人家會發生這樣的疾病。事實上，只要有危險因子存在，不管什麼年齡，都有可能會發生深層靜脈阻塞；倘若發生了卻沒能及時治療，一旦血栓越生越多，跑到肺部就有可能演變成致命性的「肺動脈栓塞症」。即使撐過危險期，若未能好好治療，也可能出現長期栓塞症候群併發症，不可不慎。