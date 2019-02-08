文藝復興景點漫遊！闖入義大利「比薩」小日子慢慢走

▲這些不那麼出大名的城鎮，才有真正的小日子可過，旅人徜徉其間，才明白什麼叫做在地的生活味道。（圖／取自pixabay）



文／有鹿文化提供



當一個地方成為觀光勝地之後，往往逐漸變成遊客占領的地方，即便文化古國如義大利，若不能將心放慢徜徉其中，可能會錯過許多真正美麗單純的風景。韓良露多年義大利小城文化、食光之旅，首度集結成冊，帶我們在小城裡體驗不受打擾的小日子。眼見的景致也許不夠偉大，但能感受到美好時代的翩翩風韻。

旅行累了時，我會找一個小城待下。租間小旅館待七、 八天，然後無所事事一陣子，好從疲於奔命的旅行節奏中恢復元氣。比薩（Pisa）是很理想的旅途中繼站，這裡和威尼斯、熱內亞（Genova）並稱為中世紀的三大海權王國，但敗給熱內亞後就沒落了，整個城市因此停留在中世紀的餘光中，完全沒有佛羅倫斯文藝復興的宏偉輝煌氣勢。

但我已經厭倦太多觀光客的城了（雖然我自己也是令人討厭的觀光客），每次去佛羅倫斯或威尼斯，都不敢想像自己如果是當地人，怎麼在那過日子？ 觀光客成日成夜像蝗蟲般嗡嗡過境，除了做觀光生意的人得利外，一般小老百姓的寧靜全部都毀了。





比薩也不是沒觀光客，但大多是半日遊或一日遊的景點遊客，在此過夜的遊客很少。而且他們集中的地方只在三個地標（斜塔、大教堂、受洗堂）所在的奇蹟廣場上，因為景點都在一起，反而省得了觀光客滿城跑來跑去。等一入夜，觀光客都不見了。斜塔的確有意思，我日日夜夜看它（我住的小旅館就在它旁邊），愈看愈覺得斜塔很童話，但別小看了這個看似荒謬的存在，從十二世紀開始蓋的塔，其實蓋到十公尺時早就知道因地基下陷，塔身已經傾斜，但還是勉強繼續又蓋到五十四公尺，完成了比薩斜塔。斜塔一直很受世人歡迎，我想是因為它那傾斜的姿態，對抗著地心引力，讓人聯想到人類對抗命運的脆弱，而斜塔象徵著對抗必然傾倒的命運的頑抗力量。





你以為這是個錯誤？ 其實比薩人因這個堅持錯誤的建築而大蒙其利，二十世紀初期曾經有英國工程師提出扶正斜塔的建議，但遭當地人拒絕，比薩人說如果沒有了斜塔，觀光客就不來了，這裡就會只剩下比薩大學的窮教授和窮學生。



比薩有很濃厚的大學城氣氛，城裡新書、舊書店非常多，在散步不到一小時的古城內，我隨意數數就有三十多家大小書店，而且不少是獨立書店，裡面賣的書都是知識分子愛看的卡爾維諾（Italo Calvino）跟艾可（Umberto Eco），還有一家書店櫥窗內擺著吉本芭娜娜和三島由紀夫。



除了書店多，城內到處可見學生寫的標語，大都是反伊拉克戰爭和報導薩丁尼亞（Sardegna）獨立。城內也有一些古董店，專賣老地圖、老水晶燈、老瓷之類的，價錢並不高，這裡的氛圍是很常民的，不像佛羅倫斯的古董店都是不可一世的世家貴族氣派。老城內很少聽到車聲，城裡人走路或騎單車，遇到了熟人，會停下來寒暄。城內有一小拱廊廣場，從黃昏起就聚集了不少本地人及學生，在那喝波歇可（Prosecco）或紅白酒，吃晚餐前的下酒菜。



精選書摘

★本文有鹿文化出版授權，摘自《 跟著韓良露，真遊義大利！》

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