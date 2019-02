▲遼寧大叔大賣手寫英文春聯。(圖/梨視頻)



大陸中心/綜合報導

遼寧省撫順市一位大叔賣著手寫的英文春聯,吸引不少顧客前往購買。大叔說,自己除了會英語之外,日語、俄語全都會。特別過來買這「英文春聯」的市民表示,這樣的春聯比較特別,希望能幫助孩子學好英文。

▲英文春聯實際貼在門旁、門上的樣子。(圖/梨視頻)



據《梨視頻》報導,可以在影片中看到,春聯中兩側的英文字分別是「Eat well sleep well have fun day by day」、「Study hard work hard make money more and more」;而上幅的英文則是「Everything goes well」,相當特別。

購買英文春聯的顧客也表示,這個較貴點,25元(人民幣,下同,約新台幣113.7元),正常這樣的對聯也就10元(約新台幣45.5元)。