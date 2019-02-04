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自製錢母！命理師教「求財密技」：1元硬幣效果最好

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▲▼廟,彌勒佛,財神,錢。（圖／翻攝自pixabay）

▲春節是求財最佳時機。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

每年春節各求財宮廟人潮總是水洩不通，像是南投紫南宮、烘爐地、金山財神爺廟等，都會有大批民眾排隊領錢母或借發財金，希望年來財運能夠旺旺來，現在連網路上也找得到錢母，甚至還有黃金千元鈔和美金錢母。不過有命理師表示，拿自己的錢來當錢母是最好的，而且「一元銅幣」效果更勝千元大鈔。

目前各宮廟的發財金有100、200、300元，甚至求金雞，只要民眾擲得到杯，神明通通會借給你。就連網路也有賣「錢母」，還標榜有開光、過香爐，甚至還有美金。不過有命理師指出，拿自己的錢當錢母，效果是最好的。

▼民眾只要擲得到杯，神明通通會借給你錢母。（圖／大甲鎮瀾宮提供圖）

▲▼大甲鎮瀾宮錢母。（圖／大甲鎮瀾宮提供圖）

命理師謝沅瑾在接受《三立》訪問時表示，錢母以銅板最好，尤其是1元硬幣的效果會比千元大鈔要來得好，因為「銅板鏘鏘鏘，敲起來有那個錢幣敲擊的聲音，有以錢引錢的功能。」他並教導大家用12個錢幣來自製錢母，只要將錢幣人頭朝內疊成塔，象徵匯聚錢財，然後供奉在家裡財位，或拿紅包袋裝著，到廟宇的香爐上順時鐘繞3圈，即可當作錢母。

▼自製錢母，銅板比千元鈔票的效果好。（圖／記者王麗琴攝）

▲▼自製錢母，銅皮比鈔票好。（圖／記者王麗琴攝）

謝沅瑾說，更簡易的方法是把2枚銅幣放入紅包袋隨身攜帶，象徵財運滾滾來，或是把借來的錢母或自製的錢母存進銀行，錢母象徵能把更多錢吸進來，好像母錢生子錢，越生越多。如果是做外商生意，也能拿外幣自製錢母，同樣放紅包袋裡即可。謝沅瑾也特別提醒，不管是哪種型式的錢母，最重要的是心誠則靈，才有機會達到「錢滾錢」的效果。

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

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關鍵字：錢母,自製錢母,謝沅瑾

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