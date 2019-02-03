過年除夕到初五習俗完整解析！　初一吃「這食物」苦一年

▲過年是全家人相聚的時間。（圖／媽媽經提供）

文／媽媽經編輯部

過年習俗禁忌多！除夕、初一、初二、初三、初四初五天天都有不同的禁忌與習俗，趕緊來瞧瞧！

除夕夜圍爐夜，諧音好菜添福運

除夕，意為舊歲至此夜而除，明日即為新歲。這日下午，家家備牲禮祀神祭祖，稱為「辭年」。

除夕夜圍爐吃團圓飯，習俗上，吃得愈晚愈好，團圓飯中常見的長年菜，一口吞進嘴裡再慢慢咀嚼，以求長命百歲，台灣中北部多以芥菜烹煮長年菜，南部則為菠菜。外省人喜歡過年吃形似元寶的水餃，內藏乾淨銅板，吃到暗藏的家人，好運旺財一整年。

吃魚，年年有餘；吃韭菜，長長久久；吃菜頭，好采頭；吃丸子類，象徵團圓；年糕意味「步步高升」。除夕圍爐後，長輩會發送壓歲錢給晚輩，祈求長命百歲；之後通宵不眠直到天明，稱為「守歲」。廟宇會在除夕夜關上大門，一到午夜十二點，鐘聲敲響，信徒蜂擁擠進，據說贏得頭香的人，在新的一年能獲得好運勢。

年初一奉甜湯，開春吉祥好運到

以干支定開正時間，時間一到燃放鞭炮，象徵趕走年獸，於神明前供奉甜湯圓，以示開春。

穿新衣新鞋，代表萬象更新，傳說穿上紅色內衣，全年都會「鴻運當頭」，到廟裡祈福，同時會注意出門時的方位，朝吉利方向前進，認為可招來好運，為祈求年年益壽，神壇上的香燭必須終日點燃明亮。親友相互往返拜年，道吉祥恭喜，祝福對方來年順利、身體健康。

新春吃瓜子，象徵「多子多孫」﹔糖蓮子表示「連生貴子」﹔糖蓮藕寓意「年年都有」，另外，古早習俗中，吃稀飯是貧窮象徵，初一吃稀飯，這一年外出會被雨淋，甚至大雨會將田土沖垮，恐怕之後都得過著窮困生活，在現代富裕生活中，此點僅供為習俗參考。也有部分客家與閩南人初一吃早齋，據說初一吃素，代表全年吃素。

古早習俗中，新春嚴禁灑掃與倒垃圾， 代表將家裡福氣財運掃光光； 若真要動掃帚， 記得由外往內掃，盡量不動刀剪針線，會招致破敗等不吉利的事；也有可能把財路剪斷。初一若打破碗碟杯盤，意謂著這年會有「破運」，補救方式是用紅紙包起，口中唸「歲歲平安」等吉祥話，新春盡量不打人、罵人及哭泣，以保持好兆頭。避免說出「破」、「死」、「病」、「輸」、「敗」等不吉利的字眼；若不慎犯忌，要以吐唾沬、說「童言無忌」等方式化解可能的不祥後果。

▲過年圍爐 。（圖／媽媽經提供）

年初二出嫁女兒歡喜回娘家

出嫁女兒偕女婿回娘家的日子，稱為「回門」。早期還須由娘家兄弟前來迎接，並準備紅包分送給小輩。回門時不能空手，且帶給娘家的禮物，必須是雙數，單數則不吉利。另外，年初二也要祭拜土地公，早期多以牲禮祭拜，現代逐漸改為鮮花水果，祈求一年土地公好運保庇。

年初三老鼠娶親，睡到飽

俗稱「赤狗日」，不宜外出或宴客，根據傳說，這日是「老鼠娶親日」，入夜後必須早早熄燈就寢，讓老鼠家族舉行婚禮，並在家中各處撒鹽與米，稱為「老鼠分錢」，可以有助提高家運。初三習俗是可以安睡遲起，因為自除夕到初二都勞累，這日可以好好調息。

年初四歡喜恭迎灶神到來

初四是恭迎灶神回民間的日子，灶神是中國古代神話傳說中主管飲食的神，又稱「灶君」、「灶王」或「灶王爺」，民間傳說為張單，灶神為五祀神之一，與司命、行神、門神、戶神，同為司察小過的家宅神祇，負責監察各家各戶人間罪惡，掌握壽夭禍福。

中國習俗認為，灶神會在舊曆年尾回到天庭，向玉皇大帝稟告人間家家戶戶的善惡，家家戶戶都會祭拜灶神，祭拜時多會有糖果等甜點，希望灶神吃甜甜、講好話，希望灶神在天上可以為自家美言幾句，為自己招祥避禍，灶王爺要點查戶口，所以家家戶戶都要守在家裡，準備豐富的牲醴果品，焚香點燭並施放鞭炮，以示恭迎。

年初五拜財神，大發利市一整年

初一到初五的禁忌過了這天便可破除，稱作「破五」，也謂「初五隔開」。這天垃圾變成了「窮氣」，因此要清掃家裡，將垃圾送出去，俗稱「送窮出門」。「五忙日」，年初五也禁止動土，否則可能會有災害發生，這天也是五路財神生日，商家多會在路邊擺起供品，焚香拜神，以求「大發利市」，同時正式開張。

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