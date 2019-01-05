卓榮泰選黨魁宴席配名冊　老黨員罵「民進黨現在髒死了！」

圖文／鏡週刊



民進黨黨主席第16屆黨主席選舉補選只剩2天就要進行，而由黨員直接選舉產生的民進黨黨主席，參選人前行政院祕書長卓榮泰目前陷入劣勢，如今更有老黨員丟出相片影片，指控卓榮泰在屏東餐會拉票的做法不乾淨，大罵「民進黨現在髒死了！」

關鍵影音檔中顯示，12月31日以立委蘇震清之名舉辦的屏東餐會，打著「鄉親懇談會」旗幟，底下有近20桌的美食佳餚，明明是蘇震清的餐會，但大螢幕上卻打出「票投1號卓榮泰」的訊息，伴隨著卓榮泰的到場，主持人更不斷暗示著「這場餐會重要的是桌上的名冊！」

整場免費的餐會10人一桌，每桌桌上都有2本的黨員名冊，主持人聲嘶力竭不斷敦促：「把名冊上面的人找出來」「票投卓榮泰」。這做法讓席間的老民進黨員看不下去，憤而錄下過程向調查局檢舉，希望民進黨內外都能徹查賄選。

卓榮泰屏東餐會

由於民進黨黨主席採取直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度，在寡量的選票結構下，「吃人票軟」能帶來的影響不容小覷，而作為執政黨的民進黨黨主席選舉，更能直接影響總統初選人選，對於國家未來影響甚鉅，因此這場黨主席選舉格外令黨員重視。



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