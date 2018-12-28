自我理財更方便！基金資訊觀測站＋集保e存摺APP　市場動態幫你全hold住

▲如何把錢緊握在手，又能創造更多獲利？除了尋找可信賴的專業經理人幫忙投資，細心的投資人也想掌握更多訊息。（圖／示意圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

雖然廣告常提醒「投資基金有賺有賠」，但賺錢不容易，存錢投資當然想要有賺頭，才能讓自己與家人的生活安穩無虞，不管要出國旅遊散心或是品嚐美食養身，總是不怕口袋空空，日子更多了一份逍遙自在。在眾多投資理財的選擇中，「基金」是如今多數人選擇的方式，更在近10多年來，逐漸成為國人投資的主要標的。雖然基金經由專業經理人集中管理投資，有機會創造相當高的投資報酬，但細心的投資人還是希望有個便利的平台，像股票的公開資訊觀測站一樣，能自主follow相關訊息。2005年集保結算所便建立「境外基金資訊觀測站」，在基金總代理人必須要申報、公告資訊給投資人的規範下，讓投資人的權益愈來愈有保障。

不過若是投資人手上另有境內資金，往往還要另開視窗到「投信投顧公會」網站查詢相關資訊，想看境內基金財報又要到證券交易所「公開資訊觀測站」查詢，分頭馬車讓人心hen累。集保結算所為了幫投資人節省時間、提供更方便完善的查詢體驗，主動與相關單位協調，終於在2018年3月大整合，推出全新版本「基金資訊觀測站」，不只幫投資人把境內、境外及期信基金資訊統統包進來，想知道每月基金統計數據、配息資訊、公開說明書的投資人，只要專心瀏覽「基金資訊觀測站」就能得到所有想知道的資訊。

過去，想了解自己手上的投資狀況，都要等到上班時間才能詢問專業經理人或銀行，但投資人對自我理財的規劃是全年無休的，一個由主管機關指定建置、提供公正資訊的單一入口網站，正好符合投資人隨時隨地想了解、追蹤相關資訊的習慣。觀測站也會將淨值漲跌幅資料、淨值走勢圖等，輸出成好看易讀的排序或圖表，做為當下投資的參考，讓自主理財更便利！全新版本推出後，本來每月近萬人次的點閱，馬上躍升為近4萬人次，可見投資人對於整合網站的肯定與極大需求

▲直覺好懂的圖表，幫助投資人更快速了解投資概況。

與投資人並肩迎接新的一年到來，集保結算所也預計結合應用金融科技與智能軟體工具，新增更全面的各檔基金統計、公告資訊，不只幫投資人分析自己正投資的基金狀態，還要以更直覺式的趨勢線、圖表，為投資人即時掌握瞬息萬變的基金市場動態。

此外，投資人的手機若有下載「集保e存摺」APP，最近更會發現首頁排列順序開放手動自訂，讓介面設計按照自己的使用習慣走，查找資訊更easy！而未來在「我的資產」功能，也能查詢自己直接向投信公司投資的境內基金，「找基金」功能則可快速搜尋境內基金淨值、基本資料等資訊，想在動動手指間一目瞭然自己的資產配置，集保e存摺APP也能幫你實現！

對於喜歡鑽研、掌握市場動態的投資人來說，隨時關注「基金資訊觀測站」並下載「集保e存摺APP」，就能讓本來複雜的投資功課，在專業、快速、透明的整合平台上，以更好懂、便捷、全面的優勢加速理財效率，在投資的過程中早已先賺到了大把精力與時間。

▲行動服務當道，下載APP輕鬆掌握資產配置與市場動態，複雜的理財瑣事也能簡單化。

