黃金獵犬咬刮刮樂中千元　隔天進店幫挑「再中獎」爽幫自己加菜！

▲大陸一隻黃金獵犬隨口咬走一張刮刮樂，幫助飼主中獎。（圖／翻攝自微博／山海視頻）



圖文／CTWANT

大陸廣東省東莞市一名林姓女子日前牽著黃金獵犬逛街，狗狗突然跑到一間彩券行咬中一張彩票，身為主人的她花錢買下後竟刮出人民幣1000元（約新台幣4403元），隔天又帶狗狗進店挑選，結果再度中獎，幸運的經歷引發熱議，就有網友建議，狗狗「可以改名叫旺財」。

根據陸媒《山海視頻》報導，當時林女牽著黃金獵犬逛街，結果一不留神，狗狗自行掙脫牽繩跑進一間彩券行，隨口咬住一張刮刮樂。由於發現該物已有齒痕，林女只能乖乖拿去結帳，怎料幸運刮出人民幣1000元（約新台幣4403元），讓她非常驚喜。

▲林女幸運刮中人民幣1000元，感到非常驚喜。（圖／翻攝自微博／山海視頻）



這個意外的經歷，也讓林女開心整個下午，隔天便帶狗狗進店挑選，此次雖然只有刮中人民幣30元（約新台幣132元），但她選擇見好就收，便用中獎的獎金為狗狗買罐頭、零食，給牠加餐。

消息一出引發熱議，網友紛紛表示「我與獎金的距離就差一隻狗」、「可以改名叫旺財」、「人家的金毛都比我手氣好」、「金毛憑實力給自己買狗糧」、「發個定位，我今晚去偷狗」。

▲林女用中獎的獎金為狗狗買罐頭、零食，給牠加餐。（圖／翻攝自微博／山海視頻）



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