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清景麟嘉義【Ai世界城】開工動土　捐400萬支持嘉義偏鄉教育

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前華泰名品城Outlet亦宣布落腳嘉義，「嘉義科學園區」成國家半導體、無人機產業重鎮，吸引品牌建商清景麟集團、白天鵝建設機構及泰嘉開發三強聯手，共推長庚醫療縣治特區，超大花園造鎮「Ai世界城」，基地今(5)日盛大舉辦動土典禮，同時舉辦公益捐贈儀式，林聰麟董事長並同步宣布，每售出一戶即捐款5,000元支持在地偏鄉教育，預計將挹注400萬元助嘉縣拔尖扶弱，翻轉教育基金，發揮企業社會責任，嘉義縣政府由教育處李美華處長代表授贈，與會還有多位偏鄉地區校長共同觀禮。

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣縣長翁章梁日前於就職五週年演講時提到，「華泰名品城Outlet」預計投入48.3億在嘉義高鐵特區設點，「嘉義科學園區」與「馬稠後園區」並稱經濟雙引擎，加上「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」與「大埔美精密機械園區」，甚至全球矚目戰略產業的「無人機國家隊」亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太聚落等，都將落腳嘉義，這麼多重大建設預估將直接或間接為嘉義帶來約2,800億元產值與6.8萬個就業機會，嘉義未來蓬勃發展指日可待。

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）

清景麟集團看好嘉義縣未來發展性，於2021年盛大推出「國際城」，相繼推出「嘉科」、「科技城」更為嘉義未來的市容帶來美好建築及天際線。清景麟集團董事長林聰麟表示，短短三年多時間，銷售屢創佳績，正來自於國家計畫建設相繼投入嘉義縣以及科技產業的推動背後所帶來的龐大住屋需求，2024新的一年，清景麟集團、白天鵝建設機構及泰嘉開發三強聯手，推出規模超越以往，戶數達800戶以上的「Ai世界城」。

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）

該案集結國際級獲獎肯定明星建築團隊，近5,200坪壯闊基地，規劃地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面，基地坐享故宮南院低密度遼闊視野，鄰近長庚紀念醫院與縣府生活圈，並引進日本住友制震、日系書店品牌「TSUTAYA BOOKSTORE」社區選書等，主打2-3房小坪數首購，許青年一個美好居「嘉」。

清景麟集團既有成立教育基金會，長期關心偏鄉教育，深感偏遠地區就學的需要與翻轉教育的重要，林聰麟董事長也在現場承諾，「Ai世界城」每售出一戶房子，就由基金會捐贈5,000元作為嘉義縣教育處教育基金，預計將挹注400萬助嘉縣拔尖扶弱，公益行動同步抵「嘉」。

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義縣政府教育處處長李美華表示，嘉義縣因幅員遼闊，又屬散村結構，偏遠地區無論就學就業就醫都是段艱辛路程，資源也相對分散，嘉縣80%的學校位於偏鄉，一般人很難想像，多數學生就學需要花上半小時甚至一小時到校都是很常態的生活日常，加上家庭支持功能與經濟匱乏，弱勢學生多半仰賴學校師長募款，感謝清景麟集團迫在眉梢之際，挹注經費，未來將費用投入經濟弱勢學生就學基金以及國中課後輔導班，讓純真骨力的嘉義孩子，也能發光發熱。

▲▼ 清景麟集團嘉義【Ai世界城】開工動土 捐400萬助嘉縣翻轉教育 。（圖／記者翁伊森攝）

 
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