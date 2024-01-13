新竹立委／第二選區藍黃對決！林思銘成功連任　激動親吻妻子

▲林思銘自行宣布當選 。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

今（13日）2024總統大選、立法委員選舉投票日，稍早新竹縣第二選區國民黨林思銘自行宣布當選，他心情激動地親吻妻子，感謝她的全力支持，同時感謝所有新竹鄉親的支持。

新竹縣第二選區本屆共有3名候選人，分別為1號時代力量王婉諭、2號民進黨曾聖凱、3號國民黨林思銘。第二選區範圍包含竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉與竹北市東區，受惠竹科發展，近年竹北人口爆發式增長，加上竹東「外五里」地區發展快速，使得藍營鐵票倉的傳統選民結構鬆動。

上屆立委選舉，林思銘以在地資深議員之姿成功挺進國會，與得票率第二名的民進黨候選人鄭朝方只差2500票。本屆林思銘拚連任，面對高知名度的時代力量黨主席王婉諭、民進黨政治素人曾聖凱，該選區呈現藍黃互鬥氛圍。

林思銘晚間自行宣布當選並發表感言，他同時給了妻子陳靜芳一個吻，感謝她的全力支持。

林思銘說，謝謝所有新竹鄉親的支持，謝謝新竹縣長楊文科帶領的競選總部所有夥伴的努力，謝謝黨部主委陳見賢及全部黨員的相挺，讓他順利連任立委。競選期間他提出的政見，未來一定努力兌現造福鄉親，也會全力配合新竹縣政府及鄉親的需求，在中央爭取經費，打造繁榮進步的新竹縣。

他也要感謝選戰中的對手，有了他們的競爭，讓他未來對家鄉、鄉親的服務會更為周全，他也會好好檢視對手提出的政見，只要是對全國民眾有利、對新竹鄉親有益的，他也會採納，未來在立法院協助推動。

他認為，每一張選票都彌足珍貴，都是台灣再進步的動力，謝謝每一位選民為台灣民主盡了心力，大家一起加油，最後，再一次謝謝新竹鄉親的支持，一張票一世情，謝謝大家。