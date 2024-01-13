快訊／4連霸成功！　陳雪生自行宣布當選「連江縣立委」

▲陳雪生。（圖／翻攝自陳雪生臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

第11屆立法委員選舉中，國民黨連江縣立法委員陳雪生今（13）日傍晚自行宣布當選，4連霸目標成功實現。

連江縣立委選舉中，1號為民進黨參選人李問、2號為民眾黨參選人曹爾凱、3號為國民黨現任立委陳雪生。截至下午5時15分，陳雪生有2860票、李問有1249票。

據悉，連江縣長期由藍營執政，綠營和白營此番主張世代輪替和政黨輪替。具體來看，今年71歲的陳雪生是第8－10屆立法委員，曾於2001年至2009年擔任連江縣第42任縣長，經營地方20多年，基層實力雄厚。

政見方面，陳雪生提出，推動興建北竿3C機場，配合新（舊）台馬輪運能，增加觀光運量；推動「還地於民」；落實離島建設條例，提升旅遊品質；推動黃岐北竿經濟生活圈，以觀光倍增10萬人為目標；推動離島經濟自貿區；設立海洋大學分部；解決海漂垃圾，與陸方展開協商等。

資料顯示，2024立委選舉中，連江縣選區共有1萬1640名選民，其中男性6755名、女性4885名。連江縣立委選區即全縣，其範圍為包括南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及周邊小島共三十六個島嶼，分屬南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉和東引鄉四鄉，一般亦稱馬祖。

正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。