世界回歸正軌　當代等你定義！2023台北文創天空創意節徵件開跑

▲2023台北文創天空創意節徵件開跑 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者莊智勝／台北報導

邊境解封、口罩鬆綁，改變世界的疫情總算看到盡頭。身處在終末與未來之間的時代節點，是時候告別整整三年的黯淡與不安，發力燃燒蓄積的能量，讓內在創意天賦發光！

2023《臺北文創天空創意節》和你一起把握時代衝擊下的創作轉機，以「末未之間 ARE ERA」為徵件主題，自即日起至６月20日止，展開為期3個月的徵件。邀請各領域創作者向世界展現態度，運用各式各樣的媒材實踐天馬行空的創意想像，打開當代設計的全新思維。

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以創新設計重塑疫後未來

《臺北文創天空創意節》今年邁入第七屆，是國內提供製作費最高的徵件活動之一，分為「潛力新銳」和「實驗新秀」兩組，每組各選出一件優選作品，分別提供120萬、60萬製作費、展出場地、媒體宣傳等關鍵策展資源，更邀請重量級的評審擔任業師，從旁協助優選團隊以更開闊的視野拓展創意格局，全方位打造讓新銳發光發熱的舞台。

隨著疫情帶來的混亂與迷茫即將告一段落，《臺北文創天空創意節》也特別以「末未之間 ARE ERA」做為今年的徵件主題，鼓勵創作者深度思考，此時此刻身處在巨變終末、未來開端的我們，如何在新的時代賽道上，以宏觀的想像、前瞻的創意，大膽跳脫慣性創作思維，運用跨媒材打造出全新的設計典範，和重回常軌的世界展開積極的對話。

臺北文創基金會董事暨執行長劉麗惠指出，三年疫情改變了許多過去習以為常的生活方式，數位科技運用更普遍且廣泛，地理的距離不再成為人際關係的阻礙，人工智慧的出現，連倚靠感性而生的創意設計界也無法置身事外，「創作本身就是不斷突破、挑戰未知！文化創意作為產業升級轉型的引擎，在當下這個關鍵時刻，需要更多創新設計來帶領開拓未來。本屆徵件主題『末未之間』正好為新銳創作者提供了明確的思考起點。」

黃金評審陣容 助攻編寫未來程式碼

《臺北文創天空創意節》每屆都會邀請創意界的重量級人士組成評審團，並擔任優選團隊的諮詢導師。今年的五位評審分別來自裝置藝術、策展、設計、建築等不同領域，包括豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、山冶計畫創辦人林怡華、FREES自由設計創辦人馮建彰、境衍設計創辦人林柏陽、和臺北文創基金會董事及執行長劉麗惠組成的黃金陣容，將毫不藏私地協助優選團隊打造出令人驚艷的作品。

FREES自由設計創辦人馮建彰今年首度加入評審行列。他曾多次為金鐘獎和金曲獎打造舞台，更打磨過五月天、盧廣仲等上百場演唱會，是業界公認啟動演唱會數位工業革命的先驅者。近年，馮建彰跨入文化科技策展領域擔任策展人，給自己全新的挑戰。「創作是為了向未來提出一個更好的可能性方案，如同一個編寫未來的程式碼。」馮建彰表示，雖然AI、XR等各種新的科技名詞不斷湧現在你我生活之中，但是讓明天變得更好的核心關鍵永遠是「創意」。他建議有志參與徵件的創作者懷抱「未來從我開始」的信念出發，跨越人類精神的極限，以自由意志打造全新經典。

榮獲第六屆TRAA 台灣住宅建築獎首獎、及ADA 新銳建築獎等殊榮的新銳建築師林柏陽，也是首度擔任天空創意節評審。林柏陽認為，如同建築營造需要「基準線」作為參照對應，確保施工精準度一樣，創作者也需要為自己的作品先找到「基準線」，「但真實環境中並不存在基準線，必須從生活尺度、空間尺度、人體尺度等知覺進行探索，並藉此思考邏輯發想出時間與空間的應對。」因此，他鼓勵創作者以「人本」為核心，發揮直覺力，用作品建立起「末未之間」的連結管道。

攜手臺中驛舉辦移展 為新銳開拓更寬廣舞台

繼2022年初首度移展高雄棧貳庫KW2獲得廣大迴響後，《臺北文創天空創意節》今年繼續突破場域，攜手臺中驛鐵道文化園區舉辦移展，讓優選團隊和作品被更多地方的人看見。臺中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄表示，跨越「領域、地域、場域」的隔閡，文創能量才會流動、擴散，本次移展將是跨地域文創結盟的最好示範，臺中驛作為中部指標性的文創基地，希望透過《臺北文創天空創意節》的合作，為中部的創意產業帶來新的互動，「創意與設計是推動世界改變的原動力，疫情陰霾已散，期待創作者透過作品，為人們帶來全新的感動與能量，也為自己開啟無限可能。」

《臺北文創天空創意節》自2015年開辦以來，累計參賽作品近1,200件，歷年觀展人數累積超過63萬人次，是當前國內最具號召力和實驗性的文創人才扶植平台。歷屆優選團隊也締造豐碩成果，2016年百萬製作費團隊「彡苗空間實驗」在天空創意節初試啼聲的大型互動創意鞦韆《XYZ嬉遊中》，先後獲得德國國家設計獎、台灣室內設計大獎、臺北設計獎等獎項肯定；其他優選團隊包括「噪咖藝術」、「黑青」、「野孩子肢體劇場」等，都在不同的創意領域積累了堅強實力，屢屢獲邀參展與演出，在目前的台灣文創界備受看好。

2023《臺北文創天空創意節》徵件資訊

徵件活動自3月20日起至6月20日受理報名，凡具中華民國國籍之個人或經政府核准立案之公司、法人、社團組織、學校系所等，皆可以個人或團體之名義報名參加，每人/團體至多可投2件。報名組別依製作費區分為120萬元「潛力新銳組」、60萬元「實驗新秀組」，每組各取一名優選，除獲得製作費外，另提供展出場地、評審諮詢指導、行銷宣傳等關鍵策展資源。

為鼓勵更多青年學子勇敢築夢、圓夢，「實驗新秀組」將在決選階段為「全學生團隊」保留最低20%的保障名額，希望在創意發表的路上給予學子們最大的支持與協助；另特設10組「好點子獎」，入選者可各獲得5000元獎金，期待更多獨具創意的作品參與。更多活動詳情請參考以下網址：

報名網站 https://www.tnhf.com.tw/

徵件辦法 https://www.tnhf.com.tw/index.php?action=submission

官方臉書 https://www.facebook.com/TNHFestival