明起輕症免隔離！「搭車脫口罩」擬4月中上路　大鬆綁規劃曝

▲大眾運輸戴口罩措施有望4月中解除，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠輕症免隔離通報明日上路！指揮中心發言人羅一鈞表示，目前預期感染人數到清明連假前仍呈下降趨勢，後續觀察新制上路與清明連假後狀況，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪病篩檢措施，4月中旬更有望進一步鬆綁大眾運輸口罩。

指揮中心近期持續鬆綁防疫政策，明（3/20）起實施新冠輕症免隔離通報，但建議進行「0+n自主健康管理」；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件民眾需通報並隔離治療。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

國內後續鬆綁規劃

世界衛生組織（WHO）17日表態新冠肺炎列於國際公共衛生緊急事件（PHEIC），有望於今年宣布結束。羅一鈞18日受訪表示，世衛緊急委員會每三個月開會一次，下一次開會將是4月底，預期屆時宣布解除新冠大流行為公衛緊急事件；另包含日本、美國都將陸續於5月宣布降級改類與解除新冠公衛緊急狀態。因為國際鬆綁步調一致且加速，我方也目標4月底完成指揮中心降級，以及新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類。

羅一鈞表示，在降級改類之前，還會有部分小鬆綁措施公布，不過要先觀察3月20日新制上路之後與清明連假後的效應，如果情持續穩定，首先預計4月10日取消住院陪病篩檢，原規範入院陪病當日需快篩或者PCR篩檢，屆時則是陪病者有症狀經醫師評估再採檢即可。

口罩規範目前已經來到第二階段鬆綁，室內口罩令解除，僅有「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」等兩大場域被要求一定要戴，其餘則恢復民眾自主。羅一鈞表示，4月中旬是否進一步鬆綁大眾運輸口罩，清明連假後就會有答案，至於醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，在降級改類之後，逐步鬆綁。

▲輕症患者就醫建議。（圖／指揮中心提供）

輕症免隔離仍要注意8大重症病徵

快篩陽性之輕症或無症狀民眾免通報免隔離措施將自3月20日(個案採檢日)起實施。指揮中心表示，雖然多數新冠感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾自行快篩陽性後，如出現8大重症警示症狀應該儘速就醫。

1、喘或呼吸困難

2、持續胸痛或胸悶

3、意識不清

4、皮膚/嘴唇或指甲床發青

5、無法進食/喝水或服藥

6、過去24小時無尿或尿量顯著減少

7、收縮壓<90mmHg

8、無發燒之情形下心跳>100次/分鐘

指揮中心另提醒，65歲以上、孕婦、產婦(產後六週內)、具慢性病(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等)或具影響免疫功能疾病之民眾，為感染COVID-19後可能導致併發症之高風險對象，於快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

指揮中心呼籲，3月20日起輕症免隔離新制上路後，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護。自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時請全程佩戴口罩，保護自身及他人安全。

▲公費口服抗病毒藥物及清冠一號開立方式。（圖／指揮中心提供）