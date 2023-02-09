口罩第3階段擬「全面取消強制戴」　王必勝曝評估指標：會繼續推動

▲2/9中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布自2/20起實施室內口罩放寬政策，僅「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍須戴口罩。被問及是否還會有第三階段「正面表列」規定？指揮官王必勝表示，會繼續推動下去，最後一階段有可能比照新加坡取消強制戴口罩，交由民眾自主決定。

指揮中心自2020年12月1日宣布秋冬專案，要求室內八大類場所戴口罩，至今已經801天，今天終於迎來室內口罩解封之際。但指揮中心也表列「醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身障服務機構、公共運輸及特定運具」仍須戴口罩之外，其餘室內場所由民眾自主決定是否戴口罩。

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今日公布規定中，除了醫療機構與公共運輸等場所及特殊運具需強制戴口罩外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時」，也都建議戴口罩。

王必勝提到，口罩放寬措施未來會持續推動，最後一階段將取消強制措施，「都是由大家自主去戴」，會持續觀察第二階段實施情形，再視情況往下推動下去。