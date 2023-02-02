「室內脫口罩」今宣布！指揮中心規劃「分3類區域」鬆綁

▲今日將宣布室內口罩鬆綁政策，不過搭乘大眾運輸交通工具可能還是要戴，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

室內脫口罩倒數！中央流行疫情指揮中心規劃於今（2）日記者會中宣布第二階段口罩鬆綁政策，相關實施時間、細節都一併公布。其實指揮官王必勝日前已經透露，初步規畫比照韓國口罩開放方向，分為強制要戴、建議要戴以及自主佩戴等3種狀況。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，指揮中心規劃春節後進行第二階段口罩鬆綁，目標室內脫口罩，正面表列應配戴場所。

新閣揆陳建仁上任首日（31）日即視察中央流行疫情指揮中心，要求檢討入境檢疫措施以及室內口罩規定，同日下午由行政院副院長鄭文燦召開跨部會會議討論口罩政策；發言人莊人祥會後表示，政策將於今（2）日記者會公布。

王必勝日前說明，口罩部分會影響很多的部會，包含學校方面的教育部、移工方面的勞動部，還有大眾運輸工具相關的交通部，必須做充分討論。王必勝也提到，口罩開放方向與韓國類似，主要是有強制要戴的場所，其他場所自主，另外還有建議佩戴的場合或者狀況，以這樣的方式規劃。

▲南韓宣布解除大部分室內口罩令。（圖／路透）

韓國從1月30日起將不再強制「室內戴口罩」，包含各級學校、幼兒園、養老院、健身房等都將改為「建議」戴口罩，不過，大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持「強制性」的戴口罩義務。

繼日本預計5月起將新冠降為流感等級，室內免戴口罩；美國也宣布將在5月11日結束因應新冠疫情的雙重國家緊急狀態，但世界衛生組織近日決定維持新冠「全球最高警戒」。

王必勝日前提到國內防疫政策調整有5大重點，包含口罩第二階段開放、邊境0＋7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、新冠從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告。

在邊境檢疫部分，指揮中心前日已宣布，自2月7日起，取消中國入境唾液PCR篩檢，入境者與接觸者的0+7自主防疫改為有症狀才進行快篩；口罩政策則將於今日公布政策方向與實施日期。莊人祥也透露，持續以5至6月降級、改類為努力方向。