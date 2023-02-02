　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心規劃「分3類區域」鬆綁

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,高鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲今日將宣布室內口罩鬆綁政策，不過搭乘大眾運輸交通工具可能還是要戴，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

室內脫口罩倒數！中央流行疫情指揮中心規劃於今（2）日記者會中宣布第二階段口罩鬆綁政策，相關實施時間、細節都一併公布。其實指揮官王必勝日前已經透露，初步規畫比照韓國口罩開放方向，分為強制要戴、建議要戴以及自主佩戴等3種狀況。

▲▼1/30中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，指揮中心規劃春節後進行第二階段口罩鬆綁，目標室內脫口罩，正面表列應配戴場所。

新閣揆陳建仁上任首日（31）日即視察中央流行疫情指揮中心，要求檢討入境檢疫措施以及室內口罩規定，同日下午由行政院副院長鄭文燦召開跨部會會議討論口罩政策；發言人莊人祥會後表示，政策將於今（2）日記者會公布。

王必勝日前說明，口罩部分會影響很多的部會，包含學校方面的教育部、移工方面的勞動部，還有大眾運輸工具相關的交通部，必須做充分討論。王必勝也提到，口罩開放方向與韓國類似，主要是有強制要戴的場所，其他場所自主，另外還有建議佩戴的場合或者狀況，以這樣的方式規劃。

▲▼南韓首爾明洞商圈、南韓疫情、口罩。（圖／路透）

▲南韓宣布解除大部分室內口罩令。（圖／路透）

韓國從1月30日起將不再強制「室內戴口罩」，包含各級學校、幼兒園、養老院、健身房等都將改為「建議」戴口罩，不過，大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持「強制性」的戴口罩義務。

繼日本預計5月起將新冠降為流感等級，室內免戴口罩；美國也宣布將在5月11日結束因應新冠疫情的雙重國家緊急狀態，但世界衛生組織近日決定維持新冠「全球最高警戒」。

王必勝日前提到國內防疫政策調整有5大重點，包含口罩第二階段開放、邊境0＋7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、新冠從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告。

在邊境檢疫部分，指揮中心前日已宣布，自2月7日起，取消中國入境唾液PCR篩檢，入境者與接觸者的0+7自主防疫改為有症狀才進行快篩；口罩政策則將於今日公布政策方向與實施日期。莊人祥也透露，持續以5至6月降級、改類為努力方向。

ET快訊
美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來
今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大
58歲蔡玉真「住院手術」　深夜宣布：永遠退出談話性節目
三星最新旗艦S23正式發布　兩億畫素相機還能拍星空
Fed升息1碼！美股黑翻紅、費半漲逾5%　台積電ADR彈2.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想生兒3大技巧　醫：男性努力「深入」讓Y精子衝刺

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心規劃「分3類區域」鬆綁

公司「加薪徵新人」！老員工怨仍拿低薪　過來人掀論戰

台灣人為何「不流行騎腳踏車」　鄉民點名2大原因：真的不適合

撿到手機好心送火車站　失主打來質問「為何不送派出所？」

他力推「小資抗寒神器」用過就回不去　一票人認同：省錢又暖首選

館長住院開刀！忍痛2年突PO病床照「人生就是永遠充滿挑戰」

紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」　南瑤宮清點比去年多5成

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

紮根了！沖天炮掛窮字　點燃後仍留原地他傻眼

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

想生兒3大技巧　醫：男性努力「深入」讓Y精子衝刺

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心規劃「分3類區域」鬆綁

公司「加薪徵新人」！老員工怨仍拿低薪　過來人掀論戰

台灣人為何「不流行騎腳踏車」　鄉民點名2大原因：真的不適合

撿到手機好心送火車站　失主打來質問「為何不送派出所？」

他力推「小資抗寒神器」用過就回不去　一票人認同：省錢又暖首選

館長住院開刀！忍痛2年突PO病床照「人生就是永遠充滿挑戰」

紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」　南瑤宮清點比去年多5成

7年級人妻做一件事讓租金翻5倍　5年內在北市買6屋

想生兒3大技巧　醫：男性努力「深入」讓Y精子衝刺

7年級包租婆「年收145萬」　3招買屋收租秘訣曝光

多喝水真的能減肥！研究證實喝水3大優點：提高熱量消耗

中俄抱團　北約秘書長：尋求在印太與更多朋友合作

一表秒懂「換or剪」！　好市多卡、CUBE卡亮點懶人包

交通部今年將推動四項海運法修訂　續推智慧港口升級計畫

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！　第一名自找麻煩，旁人超有壓力

58歲蔡玉真「住院手術」健康出狀況！　深夜宣布：永遠退出談話性節目

蔡壁如：民進黨2024不論誰選　副總統都是她！原因曝光

法鬥狂挑釁！終於遇到對手　慘被柴柴「蓋火鍋」媽笑翻

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲

紫南宮9天香油錢　信徒貢獻破千萬　

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

好兆頭！　「3星座、4生肖」遠離霉運

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

館長住院開刀！忍痛2年突PO病床照

小資抗寒神器　網：省錢又暖首選

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」！

即／大樂透1.2億一注獨得　獎落台南

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

年輕媽刮中百萬！5移工要求坐那再刮100萬元

正妹獵豔睡男人　本尊身分曝光太驚人

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！憔悴臉蛋遮不住

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面