「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

▲民眾過年瘋玩刮刮樂。（示意圖／記者劉亮亨攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都想在過年發大財！一名男網友透露，朋友全家花2萬5000元買一本刮刮樂，面額500元主打中獎機率100%，豈料刮完了50張，還慘虧8000元，讓原PO驚呼「真的看運氣，買整本不一定能刮中大獎。」文章引發討論，網友也直言「其實500元是CP值最低的，雖然中獎率100%！」

一名男網友在Dcard表示，朋友一家人大年初一去試手氣，選了一款中獎機率100%、面額500元的刮刮樂，一本總共50張，花了2萬5000元開刮，沒想到刮完崩潰了，「最後賠了8000元！」

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事後，朋友家人想繼續拚下去，於是把獎金再買另2款刮刮樂，礙於原PO要返家守歲，就不知道後續的中獎狀況。對此，原PO也哭笑不得直呼，刮刮樂好玩歸好玩，「真的看運氣，買整本不一定能刮中大獎。」

底下網友熱議，「其實500元是CP值最低的，雖然中獎率100%」、「刮刮樂就是抱著虧4成的機率賭大獎，不可能整本必賺啦，那我每天刮不就財富自由了」、「100%中獎的500元刮刮樂，有賺就要收手了，我上次刮這張500中1500元，馬上閃回家，如果再刮大機率會賠掉」、「我買1000元，1本25000元，賠10300元欸」、「老闆賺翻了～又一個盤子」、「一般刮刮卡整本回本率大概就是6成多，買整本就是賭那本會有大獎啊，整本的最大優點也是至少會回6成」、「這種雖然中獎率100%，但最低只中100元」。

▲網友狂搖頭了！（圖／翻攝自Dcard）



事實上，財經網紅「柴鼠兄弟」在臉書指出，蒐集台彩官網資料，把今年的16款兔年刮刮樂的獎金結構全部統計出來，計算出「2023刮刮樂獎金結構統計」中獎勝率誰最高？他解釋，常看到的「整體中獎率」是「有中就算」，不管獎金是低於或等於面額都算在內，但「中獎勝率」則是「有中還必須大於面額」。

中獎率最高的是「300元的無敵開獎機」，有19.3%，和大吉利非常接近，然而，每年都會出的500元生肖系列「金兔獎」，主打張張有獎，很適合不喜歡烏龜掛蛋的人，不過其中有57.6%都是100元的安慰獎。

200元系列當中，以「恭喜發財」的整體勝率最高，有18.9%，「金兔報喜」中獎率5成，和局的張數佔36.1%，頭獎金額降低到10萬，但總數量提高到500個。

最後，柴鼠兄弟也提醒，若是幸運刮中頭獎的幸運兒，需先扣除20%所得稅，以及千分之4的印花稅，「超級紅包最大獎2000萬，實領金額只有1592萬，最小頭獎兔年行大運的5萬元，實領3萬9800元，提供給大家參考」，最後也強調，「勝率高不保證一定更容易中獎，一切都是機率和運氣問題，切勿沉迷。」

▼刮刮樂小試手氣就好。（圖／記者施怡妏攝）

