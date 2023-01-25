　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

▲▼除夕夜刮刮樂 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲民眾過年瘋玩刮刮樂。（示意圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人都想在過年發大財！一名男網友透露，朋友全家花2萬5000元買一本刮刮樂，面額500元主打中獎機率100%，豈料刮完了50張，還慘虧8000元，讓原PO驚呼「真的看運氣，買整本不一定能刮中大獎。」文章引發討論，網友也直言「其實500元是CP值最低的，雖然中獎率100%！」

一名男網友在Dcard表示，朋友一家人大年初一去試手氣，選了一款中獎機率100%、面額500元的刮刮樂，一本總共50張，花了2萬5000元開刮，沒想到刮完崩潰了，「最後賠了8000元！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，朋友家人想繼續拚下去，於是把獎金再買另2款刮刮樂，礙於原PO要返家守歲，就不知道後續的中獎狀況。對此，原PO也哭笑不得直呼，刮刮樂好玩歸好玩，「真的看運氣，買整本不一定能刮中大獎。」

底下網友熱議，「其實500元是CP值最低的，雖然中獎率100%」、「刮刮樂就是抱著虧4成的機率賭大獎，不可能整本必賺啦，那我每天刮不就財富自由了」、「100%中獎的500元刮刮樂，有賺就要收手了，我上次刮這張500中1500元，馬上閃回家，如果再刮大機率會賠掉」、「我買1000元，1本25000元，賠10300元欸」、「老闆賺翻了～又一個盤子」、「一般刮刮卡整本回本率大概就是6成多，買整本就是賭那本會有大獎啊，整本的最大優點也是至少會回6成」、「這種雖然中獎率100%，但最低只中100元」。

▲網友狂搖頭了！（圖／翻攝自Dcard）

事實上，財經網紅「柴鼠兄弟」在臉書指出，蒐集台彩官網資料，把今年的16款兔年刮刮樂的獎金結構全部統計出來，計算出「2023刮刮樂獎金結構統計」中獎勝率誰最高？他解釋，常看到的「整體中獎率」是「有中就算」，不管獎金是低於或等於面額都算在內，但「中獎勝率」則是「有中還必須大於面額」。

中獎率最高的是「300元的無敵開獎機」，有19.3%，和大吉利非常接近，然而，每年都會出的500元生肖系列「金兔獎」，主打張張有獎，很適合不喜歡烏龜掛蛋的人，不過其中有57.6%都是100元的安慰獎。

200元系列當中，以「恭喜發財」的整體勝率最高，有18.9%，「金兔報喜」中獎率5成，和局的張數佔36.1%，頭獎金額降低到10萬，但總數量提高到500個。

最後，柴鼠兄弟也提醒，若是幸運刮中頭獎的幸運兒，需先扣除20%所得稅，以及千分之4的印花稅，「超級紅包最大獎2000萬，實領金額只有1592萬，最小頭獎兔年行大運的5萬元，實領3萬9800元，提供給大家參考」，最後也強調，「勝率高不保證一定更容易中獎，一切都是機率和運氣問題，切勿沉迷。」

▼刮刮樂小試手氣就好。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼刮刮樂,過年,台灣彩券（圖／記者施怡妏攝）

ET快訊
爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」：真好吃　直播秒GG
13款刮刮樂攻略！　「賺錢、回本率」一圖看懂
保時捷970頭一偏…撞爛「路上頭等艙」！　車主怒了
快訊／全聯開出200萬發票！　買泡麵、礦泉水就中
獨／春節10天假！　泌尿醫曝詭異情況
「中獎率100%」他花2萬5買整本！　刮完崩潰
快訊／7-11開出3張千萬發票！　中獎名單一次看
塞車尿急！千萬別用寶特瓶　內行「推爆1神物」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

「中獎率100%」他花2萬5買整本　刮完崩潰了！網搖頭：CP值最低

健康過好年！春節假期疫苗接種不中斷　桃園醫療服務不打烊

苗栗25年元宵傳統「火旁龍」1／27登場　熱鬧節慶燈飾亮到228

發600元紅包給3孩！被嗆「你好意思耶」他急道歉...下秒1舉動超爽

失智長輩有福！學者打造專屬「夢想存錢筒」　減緩病症進程

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

陸官方出手清網立425筆關鍵字標籤！　共標記12平台25萬則謠言

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

哈爾濱-25.7度破紀錄…機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

「台北蛋黃區」超方便他卻不愛　逆風3理由！兩派吵翻了

遭瘋傳是「白狼」女兒！陸網湧劉樂妍直播…急發聲澄清：我也希望

平均地權通過「青埔恐崩盤」！一票人卻看漲　原因曝光

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

過年大吃不忌口！醫點名1族群：小心「難瘦」還月經失調

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　本人回應了

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

更多熱門

相關新聞

刮刮樂中100萬「掏光錢包分紅」！認闆娘當乾媽

刮刮樂中100萬「掏光錢包分紅」！認闆娘當乾媽

過年期間，除了走春拜年，與親友團聚，不能缺少的就是買刮刮樂試試手氣，網路上也有不少人分享刮中大獎的喜悅，一名男網友幸運刮中100萬元，當場腦袋一片空白，跟好友抱在一起慶祝，開心到掏出錢包裡的錢，分給在場的其他顧客，還直接認彩券行老闆當乾媽。

2000萬「刮刮樂頭獎」還剩6個！　百萬獎已送出147個

2000萬「刮刮樂頭獎」還剩6個！　百萬獎已送出147個

用「結婚紀念日」刮中100萬！　懷孕夫妻驚：前晚才夢到中頭獎

用「結婚紀念日」刮中100萬！　懷孕夫妻驚：前晚才夢到中頭獎

18人爽中百萬大紅包　大樂透槓龜上看1.2億

18人爽中百萬大紅包　大樂透槓龜上看1.2億

即／初三大樂透1億開獎！拚237組大紅包

即／初三大樂透1億開獎！拚237組大紅包

關鍵字：

台彩刮刮樂中獎機率100%賠錢賺錢

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面