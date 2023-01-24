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色弱無解！視網膜缺乏「1細胞」看世界變灰階　醫輔助辨識方式

眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲視網膜缺乏「1細胞」看世界變灰階，醫輔助辨識方式。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

農曆春節滿街紅色裝飾，有些人卻只能分辨黑灰白的深淺色階。眼科醫師表示，色彩辨識障礙患者輕則為「色弱」，重則為「色盲」，色弱目前還未有完全治癒的方式，醫師會提供輔助、趨近真實顏色的眼鏡，在鏡片上進行特殊光學多層膜鍍製，使某部分可見光波長適當反射，提高物體的色差效果，讓病人足以辨別顏色的差異。

肉眼之所以能看見七彩繽紛的世界，是仰賴眼底的視網膜上有兩種感光細胞，依形狀可分為桿狀和錐狀細胞。桿狀細胞對光非常敏感，專門負責夜間視覺，而錐狀細胞負責色彩覺，又分成可接收光譜中紅、綠、藍色不同光能量的相對強度，而色弱則是某個感光細胞較差，因此可分成紅、綠色弱。

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萬芳醫院眼科醫師江明璇表示，色盲和色弱都屬於色覺辨認障礙，若因為先天遺傳或後天因素，造成錐狀細胞功能異常。對於色盲的病人來說，他們望出去的世界如同調成灰階的設定，只能分辨黑灰白的深淺色階，而紅綠色弱者雖能分辨鮮艷的紅和綠色，但難以辨別紅或綠色調的細微變化。

江明璇提到，色覺辨認障礙僅有少數是後天眼睛疾患，像是視網膜、脈絡膜、視神經相關疾病等，但絕大多數都是遺傳性疾病。統計上發生機率男性高於女性，較常聽到的紅綠色弱，男性約為4~8%、女性約為0.5%。

先天性色弱為X染色體性聯隱性遺傳，男性只有一條X染色體，其上帶有色弱基因就會發病，而女性有兩條X染色體，其中一條有色弱基因時僅為基因帶原者並不會發病，除非在極罕見兩條都有色弱基因時，才會確診色弱。

最後，江明璇提到，色弱目前還未有完全治癒的方式，不過病人多半可以看見色彩，對生活不太會造成影響，只有在辨認細微色階的濃淡深淺時會遇到困難，對此眼科醫師會提供輔助、趨近真實顏色的眼鏡，在鏡片上進行特殊光學多層膜鍍製，使某部分可見光波長適當反射，提高物體的色差效果，讓病人足以辨別顏色的差異。

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