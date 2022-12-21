感染科醫師人力荒！報考人數10年減半　薛瑞元：衛福部著手規劃列管

▲立委洪申翰提出感染科醫師人力不足問題。（圖／翻攝自立法院國會頻道youtube）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情爆發後，感染症專科醫師角色更顯吃重，然而國內醫學會統計卻發現，感染症專科醫師逐年減少，去年報考人數僅剩20人，10年來人數直接砍半，恐怕面臨無感染科醫師危機。衛生福利部部長薛瑞元今（21）日表示，會著手去針對感染科專科醫師人數進行管制，避免過多與不足的現象。

立法院社福衛環委員會今（21）日舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，民進黨立委洪申翰點出感染科醫師人數不足的問題。

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媒體報導，根據台灣感染症醫學會統計，台灣感染科專科醫師的報考人數越來越少，從2010年的46位到2021年僅剩20位醫師報考，這十年的人數直接砍半。許多醫學中心，甚至一年新進不到1位醫師接受感染專科訓練。

洪申翰表示，感染科醫師是防疫裡面的重要角色之一，感染控制的精髓，是減少病人，不像做幾台心導管、做幾支胃鏡、生幾個小孩、開幾顆藥那樣。感染控制業務的產出，太難度量，常常不被醫院認為是有正向績效的科別。衛福部都應該提出務實的對策，來提升年輕醫師進入感染科的誘因。

▲衛福部長薛瑞元出席立法院社福衛環委員會公聽會。（圖／記者黃國霖攝）

薛瑞元則說明，感染科醫師屬於內科的次專科，並不是部定專科，他先前已經交代衛福部醫事司，對於內科的部分有一些次專科應該也要予以管制。

薛瑞元解釋，過往次專科通常是不管，讓學會自行發展，但有一些特別狀況，例如《傳染病防治法》要求的感染科專科醫師，還有健保給付上面有特別要求的，限定某次專科才能做的處置或藥物的話，這一類的內科次專科應該要列管，不然衛福部無法掌握整體供需狀況。

薛瑞元強調，每年應該有多少人訓練出來？是不是過多？還是不足？就沒有辦法去掌握，這部份衛福部正在著手進行這件事。

此外，針對口服抗病毒藥物配賦方式，基層醫療協會秘書長羅源彰提出，目前口服抗病毒藥物有兩種，分別是倍拉維（Paxloid）與莫納皮拉韋（Molnupiravir），倍拉維能力較好，但有許多適應症較不方便，如果遭遇使用多種慢性病藥物的患者，可能就要調整使用；至於莫納皮拉韋效果較弱，但適應症比較廣，若患者不適合倍拉維，可能就會開立。

但是莫納皮拉維卻沒有在診所配置，造成病人需要使用時，診所人員要利用休息時間去核心藥局或者配置場所領取藥物，返回後再通知病患取藥，相當耗費時間。

羅源彰說，疫情初期大家願意配合，但時間久了，醫師可能就會因為繁複程序想說「算了」，導致莫納皮拉韋閒置、使用偏低，也影響病患權益，對疫情控制也不是那麼有幫助，成為三輸結局。

薛瑞元則表示將檢討改進莫納皮拉韋的問題，讓配藥更方便、更容易取得。過去看日本經驗，這兩種口服藥物因為莫納皮拉韋禁忌較少，使用量懸殊，也擔心效果沒有倍拉維好，所以進行控制。

薛瑞元說，疫情走到現在狀況，不管基層還是醫院等醫療院所，都已經非常充分瞭解這些藥物使用方法，應該要回頭尊重醫師臨床判斷，可以承諾莫納皮拉韋的使用放寬。