　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

感染科醫師人力荒！報考人數10年減半　薛瑞元：衛福部著手規劃列管

▲▼立委洪申翰提出感染科醫師人力不足問題。（圖／翻攝自立法院國會頻道youtube）

▲立委洪申翰提出感染科醫師人力不足問題。（圖／翻攝自立法院國會頻道youtube）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情爆發後，感染症專科醫師角色更顯吃重，然而國內醫學會統計卻發現，感染症專科醫師逐年減少，去年報考人數僅剩20人，10年來人數直接砍半，恐怕面臨無感染科醫師危機。衛生福利部部長薛瑞元今（21）日表示，會著手去針對感染科專科醫師人數進行管制，避免過多與不足的現象。

立法院社福衛環委員會今（21）日舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，民進黨立委洪申翰點出感染科醫師人數不足的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒體報導，根據台灣感染症醫學會統計，台灣感染科專科醫師的報考人數越來越少，從2010年的46位到2021年僅剩20位醫師報考，這十年的人數直接砍半。許多醫學中心，甚至一年新進不到1位醫師接受感染專科訓練。

洪申翰表示，感染科醫師是防疫裡面的重要角色之一，感染控制的精髓，是減少病人，不像做幾台心導管、做幾支胃鏡、生幾個小孩、開幾顆藥那樣。感染控制業務的產出，太難度量，常常不被醫院認為是有正向績效的科別。衛福部都應該提出務實的對策，來提升年輕醫師進入感染科的誘因。

▲▼薛瑞元接受媒體時事訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲衛福部長薛瑞元出席立法院社福衛環委員會公聽會。（圖／記者黃國霖攝）

薛瑞元則說明，感染科醫師屬於內科的次專科，並不是部定專科，他先前已經交代衛福部醫事司，對於內科的部分有一些次專科應該也要予以管制。

薛瑞元解釋，過往次專科通常是不管，讓學會自行發展，但有一些特別狀況，例如《傳染病防治法》要求的感染科專科醫師，還有健保給付上面有特別要求的，限定某次專科才能做的處置或藥物的話，這一類的內科次專科應該要列管，不然衛福部無法掌握整體供需狀況。

薛瑞元強調，每年應該有多少人訓練出來？是不是過多？還是不足？就沒有辦法去掌握，這部份衛福部正在著手進行這件事。

此外，針對口服抗病毒藥物配賦方式，基層醫療協會秘書長羅源彰提出，目前口服抗病毒藥物有兩種，分別是倍拉維（Paxloid）與莫納皮拉韋（Molnupiravir），倍拉維能力較好，但有許多適應症較不方便，如果遭遇使用多種慢性病藥物的患者，可能就要調整使用；至於莫納皮拉韋效果較弱，但適應症比較廣，若患者不適合倍拉維，可能就會開立。

但是莫納皮拉維卻沒有在診所配置，造成病人需要使用時，診所人員要利用休息時間去核心藥局或者配置場所領取藥物，返回後再通知病患取藥，相當耗費時間。

羅源彰說，疫情初期大家願意配合，但時間久了，醫師可能就會因為繁複程序想說「算了」，導致莫納皮拉韋閒置、使用偏低，也影響病患權益，對疫情控制也不是那麼有幫助，成為三輸結局。

薛瑞元則表示將檢討改進莫納皮拉韋的問題，讓配藥更方便、更容易取得。過去看日本經驗，這兩種口服藥物因為莫納皮拉韋禁忌較少，使用量懸殊，也擔心效果沒有倍拉維好，所以進行控制。

薛瑞元說，疫情走到現在狀況，不管基層還是醫院等醫療院所，都已經非常充分瞭解這些藥物使用方法，應該要回頭尊重醫師臨床判斷，可以承諾莫納皮拉韋的使用放寬。

ET快訊
毛衣不一定禦寒！節目實測：這樣搭最暖和

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫放話「挑戰永齡律師團」　開酸郭台銘：要靠抹黑選總統了嗎

感染科醫師人力荒！報考人數10年減半　薛瑞元：衛福部著手規劃列管

上海復星喊未來訂單可換次世代BNT　指揮中心深夜回應：感謝政策轉變

打新冠疫苗登記成流感？男控註記錯誤　北市衛生局回應了

日本福岡縣豐前市長及議長參訪世新大學　盼強化教育文化交流

台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

中天評論政策遭罰3次「法院撤銷」免繳160萬　NCC：一定上訴

新北「藍藍路」害4騎士慘摔！機車族怒了：走路都會滑　交通局回應

被朋友叫成「肉便器」！男友1冷漠回應…妹子心痛　千人看傻眼

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

遊覽車台66線倒退百米　疑錯過交流道...恐罰6千

醫放話「挑戰永齡律師團」　開酸郭台銘：要靠抹黑選總統了嗎

感染科醫師人力荒！報考人數10年減半　薛瑞元：衛福部著手規劃列管

上海復星喊未來訂單可換次世代BNT　指揮中心深夜回應：感謝政策轉變

打新冠疫苗登記成流感？男控註記錯誤　北市衛生局回應了

日本福岡縣豐前市長及議長參訪世新大學　盼強化教育文化交流

台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

中天評論政策遭罰3次「法院撤銷」免繳160萬　NCC：一定上訴

新北「藍藍路」害4騎士慘摔！機車族怒了：走路都會滑　交通局回應

被朋友叫成「肉便器」！男友1冷漠回應…妹子心痛　千人看傻眼

Steaker涉吸金詐騙數億　創辦人兄弟漏夜複訊「官網回應了」

醫放話「挑戰永齡律師團」　開酸郭台銘：要靠抹黑選總統了嗎

日本第6艘「最上級」護衛艦下水　命名為「阿賀野號」

新北好茶榮獲國際四大獎項　讓世界看見台灣製茶技術

澤倫斯基飛往華府會拜登　克宮稱看不到和談機會

化妝師扯頭髮「不屑撂1句話」　王思佳：嘴臉至今難忘！

新竹單親媽太操勞「吐血身亡」！11歲獨子趴冰櫃哭喊：媽媽起來

俄防長提議增兵50萬　普丁稱將持續強化核武戰備

小S謊稱吃飛機餐、住飯店！　被「網友反應」感動自首：好愧疚

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

生活熱門新聞

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

上海復星喊未來訂單可換次世代BNT　指揮中心深夜回應

強冷氣團＋寒流來了！爆冷剩7°C

冬至其實是鬼節！命理師曝不可觸犯「6禁忌」

機場報到「1原因不能飛」！人妻慘噴4900元

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

傳統市場發熱褲賣1680！她沒買竟遭罵「爛人」

1歲男童「吞掉水晶寶寶」　體內吸水瘋狂膨脹！

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

OL趕上班「胸前涼涼的」被狂盯　結局更崩潰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

新光三越桃園大有店明年2月收攤

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

訃告發不完！大陸多位名人近期接連因病過世

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

影片曝　她被1.5公里拔河繩索掀翻爆頭亡

拉低平均薪資不孤單！　主計總處：68％民眾都沒到

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

校長摸進女宿想壞壞　被女學生打到求饒

簡嫚書假髮被扯露出「驚人禿頭」

日實測：羽絨大衣內搭「薄上衣」最暖和

30歲女自摸到硬塊確診乳癌　醫曝12風險因子

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面