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ELLA不忍了！親吐做菜有煩惱　「偷呷步」快速抓住老公小孩的胃和心

▲▼ELLA,得意的一天,有料熬鮮湯。（圖／得意的一天提供）

▲喜愛下廚的ELLA分享自己的快手料理訣竅，又可以兼顧營養美味。（圖／得意的一天提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

愛吃也為了家人健康，喜愛下廚的ELLA厲害到一煮就煮整桌，更有「被演藝圈耽誤的大廚」稱號。疫情期間ELLA常化身廚娘煮菜給家人吃，對健康營養很堅持的ELLA說：「我是一個很需要準備的人，疫情期間我每天3點半就開始準備晚餐，很怕晚餐吃飯時還沒辦法弄好，最麻煩的是前一晚就要想明天要煮什麼，還要先拿出來退冰，疫情期間有時間可以事先準備，平常工作忙的話，真的沒有辦法這樣煮飯」，因此她分享自己的快手料理訣竅，又可以兼顧營養美味。

第一招快手料理是烘蛋，ELLA說「我很喜歡吃蛋料理，烘蛋是我的拿手菜，一次要用8顆蛋，先用洋蔥、蒜末炒出鮮甜味，接著把蛋放進去、高麗菜絲放上去，因為我兒子很喜歡吃起司，最上面再灑一層的起司，放進烤箱烘20分鐘，裡面什麼營養都有，小朋友也很買單，吃不完的冰冰箱，第二天拿出來微波也很方便」！

第二招快手料理祕訣是快速上桌好湯，ELLA提到全家人很愛喝湯：「勁寶非常喜歡喝湯，吃飯時一定會先喝湯，我覺得喝湯是一餐最完美的句點」，但是做菜講究的她，認真熬起湯來需要好幾個小時，又怕當餐吃不完。ELLA很在意用料新鮮及工序到位，她說「我自己很喜歡煮香菇蛤蜊雞湯或是剝皮辣椒雞湯，但是沒時間熬湯時，我發現得意的一天有料熬鮮湯超方便，也是我快速上桌又可享受營養的秘密武器」，因此擅長用這項祕密武器的她成為得意的一天調理食品的代言人，得意的一天有料熬鮮湯共有香草羅宋牛腱燉湯、秋栗人蔘無骨雞湯、南洋肉骨茶豬腱燉湯三道湯品，堅持使用真材實料的豬大骨、雞胸骨、牛骨等食材熬製成高湯底，溫火慢燉6小時，還過濾多餘油脂，保留蛋白質等精華營養，湯頭濃郁鮮美而且還有大塊肉跟蔬菜等豐富配料！

▲▼ELLA,得意的一天,有料熬鮮湯。（圖／得意的一天提供）

▲家人喜歡喝湯，得意的一天有料熬鮮湯超方便，也是ELLA快速上桌又可享受營養的秘密武器。

ELLA大讚每款湯品喝起來都像自己親手熬的一樣，其中「秋栗人蔘無骨雞湯」就是她的心頭好，ELLA說「喝完全身暖和起來，真的有一種療癒感，湯頭人蔘味非常濃郁，吃得到整顆栗子還有糯米，感覺很講究，有被滿足的感覺」，ELLA也發現這系列的湯品除了直接喝，也很容易變化，幫助她忙碌時簡單解決一餐，她推薦香草羅宋牛腱燉湯加麵就變成蕃茄牛肉麵，南洋肉骨茶豬腱湯直接配白飯就可以開飯了，這位聰明大廚發現「得意的一天有料熬鮮湯」讓下廚變得更快速，ELLA笑說，這款湯品系列真的讓上菜變容易，輕鬆上桌美味料理，做一個Happy Mommy，就會有Happy Family！

▲ELLA發文冷冷的天配上暖暖的熱湯，好幸福！（圖／取自ELLA IG

另外ELLA也分享在忙碌工作中如何營養吃，她最喜歡真材實料又美味的得意的一天高湯粥，用高湯熬煮搭配綜合穀物熬煮的粥底，加上蔬菜、肉塊等豐富用料，不含人工香料，快速加熱份量夠，且每份熱量不到280大卡，ELLA透露「我很喜歡日式味噌豬肉高湯粥，一打開覺得很訝異，裡面居然什麼都吃得到，很像媽媽已經幫你煮好了，等你晚上回家自己隔水加熱吃的鹹粥」，她大讚用料非常豐富，就像在廣告裡說的「我要爆料，爆好料」，每包調理包打開就是爆多的料，2021年上市後討論度極高的高湯粥在今年9月時推出全新異國口味，不管是想吃日式、韓式或義式都能滿足！

▲▼ELLA,得意的一天,有料熬鮮湯。（圖／得意的一天提供）

▲ELLA大讚每款湯品湯頭濃郁鮮美，喝起來都像自己親手熬的一樣。

吃多了外食，ELLA號召大家一起為自己及家人端上一碗熱騰騰的料理！吃進的不只溫飽，還有更多的營養和美好回憶，她特別推薦家有小孩的忙碌媽媽，可以準備得意的一天調理食品囤貨在家，產品可常溫保存，常備幾包在家，想吃就吃，美味的湯底讓妳額外加上肉品蔬菜也美味加分，為外食族把關健康，更適合小家庭、健身族、銀髮族、戶外活動族享用！

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