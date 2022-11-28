最小「0.2公分陀螺」將申請世界紀錄！百件手工陀螺展出

▲林永順作品「0.2x0.2x0.3cm」的手捻陀螺陀螺，即將申請金氏世界紀錄。（圖／新北市文化局）



記者林育綾／綜合報導

百件手工陀螺一次展出！新北市美麗永安藝文中心自即日起至12/12舉行「陀螺100–林永順陀螺展暨新北市藝術教育深耕協會會員剪紙作品展」，展出宜蘭傳統木工藝師林永順親手製作100種手工陀螺，其中還有最小的0.2公分手捻陀螺亮相，讓人對他的眼力、高穩定手力刮目相看。

此次展覽由吳望如校長提供私人收藏，共有100種形式獨具創意的手工陀螺，每顆都是由宜蘭傳統木工藝師林永順親手削製；同時也展出60到80件剪紙作品，展現精湛的傳統紙藝鏤刻技法，推廣傳統童玩與藝術結合之美。

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▲林永順示範削製陀螺。（圖／新北市文化局）

林永順將木作之藝用於生活周邊，實現兒時夢想創辦宜蘭「禪木工坊」，也曾獲頒內政部「古蹟及歷史修護木作匠師」執照。這次展出他近10年來所削製的手捻陀螺，大多以紅檜、黃檜、肖楠等珍貴木頭製作。

最特別的是，高齡70多歲的他挑戰削製近「0.2公分的最小手捻陀螺」，好眼力、高穩定手力令人刮目相看，作品也即將申請金氏世界紀錄。

手捻陀螺體積小巧，不像大型陀螺需使用繩索拋擲，可利用手指握住陀螺的軸柄上端旋轉，依據不同造型挑戰難度都不一樣，且因各有不同的命名，進而衍生更多聯想，增添了不少玩手捻陀螺的趣味性。

▲百件手工陀螺展出一次展出。（圖／新北市文化局）

此外還有新北市藝術教育深耕協會的26位老師，運用傳統剪紙的手法，展出60-80幅和陀螺主題相關的剪紙作品，作品水準精湛、風格各異，展現台灣剪紙新風貌。

▲同時展出60-80幅和陀螺主題相關的剪紙作品。（圖／新北市文化局）

《陀螺100–林永順陀螺展暨新北市藝術教育深耕協會會員剪紙作品展》即日起至12月12日於新北市美麗永安藝文中心展出，從觀察每顆手捻陀螺的做工精細，剪紙工藝作品的線條和技法的巧妙運用，看見傳統文化得以延續綻放、生生不息，，也看見藝術家們深厚的藝師底蘊及精湛技藝。