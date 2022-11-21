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曾遇「疫苗掮客」？王必勝自爆接到4~5通電話　稱先匯款才能來台談

▲▼11/21中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元提到「疫苗掮客」引發爭議，各界紛紛要求公布名單。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，國際間有很多詐騙集團，自己就接到4~5通相關電話，宣稱有人可以提供疫苗，但要先匯款才能來台灣洽談，雖然知道國人沒有這個意思，是真的想要幫忙，但鑒於國際疫苗市場非常混亂，指揮中心也要做到把關職責。

衛福部長薛瑞元18日表示，陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，更爆料掮客就是收訂金後沒下文的疫苗騙子。國民黨立委賴士葆、李維德、楊瓊瓔今（21）日上午質詢時接連要求「講出名單」，但薛瑞元均不為所動，淡定表示「那當然是不會講，至少現階段不會講。」隨後更爆料，「現在只掀了一半」，網路攻擊就已鋪天蓋地。

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王必勝下午在記者會時，先說明佛光山申請捐贈疫苗一事，並對佛光山在去年疫苗缺乏時希望捐贈嬌生疫苗表達感謝，另公布申請時間軸，但最後因為嬌生有製程問題，一直到今年初才出貨，佛光山也未捐贈成功。

王必勝另說明指揮中心在疫苗採購扮演的角色，一為能夠買到真正的疫苗，二為真的能買到疫苗，指揮中心也列出8點必備文件，包括交貨期程、數量、原廠授權書、CMC製程等，都是達成兩大條件的重要基礎。慈濟、台積電與永齡基金會，也是因為條件齊備才成功捐贈1500萬劑BNT供國人施打。

王必勝語重心長表示，在疫情期間台灣無論是團體或個人，都很願意協助疫苗採購，但國際上也有很多掮客、詐騙集團宣稱可以提供疫苗，但要先匯款才能來台洽談，「我自己就接了4~5通。」

不過，被問及如何認定致電者是疫苗掮客或一般民眾？王必勝回應，都是一些朋友、認識的人，以個人觀點來看，「我認為他們不是掮客，也不是騙子，他們都是想要幫忙的人。」但自己不知道那些人接觸了誰、是否有問題，因此才要求齊備相關文件作為佐證依據，否則可能讓南韓大邱市3000萬劑BNT疫苗詐騙事件在台上演。

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