　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補鈣不喝牛奶改吃「這神物」！研究：每日10顆有效預防骨鬆

▲▼ 牛奶,喝牛奶。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲牛奶雖然富含鈣質，但不是每個人都適合喝。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人會吃鈣片或喝牛奶來預防骨質疏鬆，但對於不愛吃保健食品的人，或乳糖不耐症的患者可就有點困擾了，不過最新研究顯示，吃李子或李子乾也能改善骨骼健康，研究中指出，它們能預防骨折以及骨質疏鬆。

綜合外媒報導，今年初，一項發表在醫學期刊《營養學進展》（Advances in Nutrition）的研究，是由美國賓州州立大學（PSU）主導，研究使用李子做為潛在「全食物」（whole foods）飲食介入治療（intervention），用李子乾針對50歲以上更年期女性的進行了6至12個月實驗，分析李子乾對受試者骨骼健康的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，「每天食用10顆李子（約100 克），持續一年可以改善前臂和腰椎的骨密度，減少骨骼代謝的現象」。美國賓州州立大學（PSU）營養科學副教授羅傑斯（Connie Rogers）表示，「停經後的女性，賀爾蒙減少會引發氧化壓及炎症，從而增加骨折風險」，而此研究證明攝取李子能保護骨骼。

雖然傳統上認為女性較易骨質疏鬆，不過關於李子對男性骨骼的研究，最早出現在2021年《醫藥食品雜誌》（Journal of Medicinal Food）中，研究指出，每天吃10到12顆李子，並持續一年，是男性簡單的保養骨骼的方式。

由於李子營養價值高，成分皆與抗衰老息息相關，運動生理學教授德索薩（Mary Jane De Souza）表示，「任何富含酚酸（Phenolic acids）、類黃酮（flavonoid）、類胡蘿蔔素（carotenoid）等生物活性化合物的蔬菜水果，將有助於預防骨質疏鬆」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
獨／確定了！　好市多2022黑色購物節「限時這7天」登場
本來不抽菸！20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫一檢查變臉了
打「第五針」10日後亡　接種次世代疫苗累計4死
「3大新變異株」已7例入侵台灣　來源國家曝
快訊／找到了！桃園男「神仙縱走」失聯3天　陳屍稜線下150m
「大S爆懷孕3個月」陸網瘋傳！　源頭「又跟汪小菲有關」
快訊／2大新變異株侵台！　首度驗出「BQ.1.1、XBB」
快訊／疫情連升2週終反轉！今增53死　本土+28806

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

台灣創新技術博覽會崑大最多「金」　私立科大獲獎數第一

防疫旅館到底誰想的？王必勝「1句話」回應：這樣說會好一點

醫估11／21本土降至萬例　王必勝沒把握：疫情還在「高原期震盪」

開放境外對疫情衝擊小！王必勝：入境上限隨時可加開

本來不抽菸！20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫一檢查變臉了

92歲婦打「第五針」10日後亡！　接種次世代疫苗累計4死

補鈣不喝牛奶改吃「這神物」！研究：每日10顆有效預防骨鬆

新冠疫情近3年大腸癌篩檢下降2成　定期篩檢保安康

「3大新變異株已有7例」來源國曝！羅一鈞：還無法預測哪株會取代BA.5

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

台灣創新技術博覽會崑大最多「金」　私立科大獲獎數第一

防疫旅館到底誰想的？王必勝「1句話」回應：這樣說會好一點

醫估11／21本土降至萬例　王必勝沒把握：疫情還在「高原期震盪」

開放境外對疫情衝擊小！王必勝：入境上限隨時可加開

本來不抽菸！20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫一檢查變臉了

92歲婦打「第五針」10日後亡！　接種次世代疫苗累計4死

補鈣不喝牛奶改吃「這神物」！研究：每日10顆有效預防骨鬆

新冠疫情近3年大腸癌篩檢下降2成　定期篩檢保安康

「3大新變異株已有7例」來源國曝！羅一鈞：還無法預測哪株會取代BA.5

普丁下台恐更糟！英前情報首長驚曝「下一任人選」恐怖特質

邂逅台中浪漫老宅！徜徉日式庭院享用鮮果系脆塔、還能挖寶選物店

房價1440萬→2680萬！　屋主貪「台積電財」漫天開價遭洗臉

悍將二軍個人獎包辦4獎最多！王詩聰雙冠　張志豪全壘打王

「70年代惡夢」正在醞釀！專家警告投資人：未來5年恐零報酬

2022最新曼谷旅遊現況！免戴口罩　泰銖換匯、交通、小費一次搞懂

批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

林襄抽菸+言行不一！她反驚「值得學習1件事」　本尊親吐不委屈

竹市首部自製原創音樂劇 《北斗星下的大煙囪》　10／22登場

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

iPhone14偵測車禍報案　 警到場「車上6人全慘死」

生活熱門新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水！網臉垮：落水打1折

小周子瑜首次比基尼上陣！合體琳妲胸貼胸

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天

OL離職數月　還收到前同事求救

更多熱門

相關新聞

90%台灣人缺鈣！「補鈣最佳時間點」曝光

90%台灣人缺鈣！「補鈣最佳時間點」曝光

根據營養調查顯示，台灣人有90%以上鈣質攝取不足，但近年來越來越多人重視「缺鈣補鈣」的重要性，而你都選在早上還是晚上呢？營養師宋明樺分析，補鈣的「最佳時間」是晚上7～8點，選在這時候喝牛奶，正好搭配11點～半夜2點生長激素分泌最多的時刻，鈣質能有效被利用。而除了對骨頭有益外，晚上補鈣能穩定神經肌肉，有助睡眠。

比牛奶高20倍！醫大推「1補鈣神物」：一點點就滿滿鈣

比牛奶高20倍！醫大推「1補鈣神物」：一點點就滿滿鈣

醫師籲：防範骨鬆定期檢測不能少

醫師籲：防範骨鬆定期檢測不能少

養成7大好習慣　成為人生「腎」利組

養成7大好習慣　成為人生「腎」利組

減肥餐餐水煮「6大後果」曝！過來人嘆：很嚴重

減肥餐餐水煮「6大後果」曝！過來人嘆：很嚴重

關鍵字：

李子骨質疏鬆補鈣保健

讀者迴響

熱門新聞

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

《全明星4》脫口3句話挨轟「太囂張」！

小S氣到離家　老公一句話秒破冰

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

台積電越跌越買！股民已激增逾55萬　專家示警：基本面再好也過去了

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面