補鈣不喝牛奶改吃「這神物」！研究：每日10顆有效預防骨鬆

▲牛奶雖然富含鈣質，但不是每個人都適合喝。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人會吃鈣片或喝牛奶來預防骨質疏鬆，但對於不愛吃保健食品的人，或乳糖不耐症的患者可就有點困擾了，不過最新研究顯示，吃李子或李子乾也能改善骨骼健康，研究中指出，它們能預防骨折以及骨質疏鬆。

綜合外媒報導，今年初，一項發表在醫學期刊《營養學進展》（Advances in Nutrition）的研究，是由美國賓州州立大學（PSU）主導，研究使用李子做為潛在「全食物」（whole foods）飲食介入治療（intervention），用李子乾針對50歲以上更年期女性的進行了6至12個月實驗，分析李子乾對受試者骨骼健康的影響。

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研究結果顯示，「每天食用10顆李子（約100 克），持續一年可以改善前臂和腰椎的骨密度，減少骨骼代謝的現象」。美國賓州州立大學（PSU）營養科學副教授羅傑斯（Connie Rogers）表示，「停經後的女性，賀爾蒙減少會引發氧化壓及炎症，從而增加骨折風險」，而此研究證明攝取李子能保護骨骼。

雖然傳統上認為女性較易骨質疏鬆，不過關於李子對男性骨骼的研究，最早出現在2021年《醫藥食品雜誌》（Journal of Medicinal Food）中，研究指出，每天吃10到12顆李子，並持續一年，是男性簡單的保養骨骼的方式。

由於李子營養價值高，成分皆與抗衰老息息相關，運動生理學教授德索薩（Mary Jane De Souza）表示，「任何富含酚酸（Phenolic acids）、類黃酮（flavonoid）、類胡蘿蔔素（carotenoid）等生物活性化合物的蔬菜水果，將有助於預防骨質疏鬆」。

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