網路按讚很Low？Z世代人不碰「這些表情符號」了：爸媽才會用

▲對不少新世代的年輕人來說，已經不喜歡用按讚的符號了。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

相信許多人在工作或社群平台的人際互動上，會加上一些「表情符號」（emoji）或按個讚，來表達認同等各種情緒，但對於現在Z世代的年輕人來說，這些常見的符號，他們已經覺得過時了，且連最常見、豎起大拇指的「按讚」符號，在現代年輕人眼中，其實覺得非常粗魯且無禮，並不願意頻繁使用。

根據《紐約郵報》報導，美國網路論壇《Reddit》最近有自稱是1995年以後出生的Z世代新鮮人提到，他無法接受、認同在私人訊息或工作上，有人使用「讚」的大拇指表情符號，他自己覺得，這個比讚的符號，非常粗魯且充滿敵意。結果此篇發文，意外獲得許多與他年紀相仿的年輕網友認同，還有年輕網友留言提到，如果有人不回應只點讚，會讓年輕人覺得，對方只是想表達，有讀了你的訊息，但沒有什麼想說的，「我認為那是非常粗魯、無禮的」。

而現代的年輕人，除了「讚」的表情符號已經不喜歡用之外，像是「愛心」、「OK」、「打勾」、「鼓掌」、「猴子遮臉」等表情符號，他們也已經覺得很老派，不喜歡在社群、網路的互動上多加使用。不少Z世代的年輕人多反映，希望除了當面溝通之外的人際互動，可以多用文字，少用這些表情符號，以免表達意見有誤差，給人不必要的解讀與反感的感覺。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 親民黨議員、黨工陪同謝國樑掃街 強調宋楚瑜絕對支持

▸ 審計部揭高端五大缺失 萬安問時中還要講「公開透明」嗎？

▸ 女病患誆病房遭性侵 檢察官戳破：當時醫師離職、妳也沒住院