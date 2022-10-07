還沒連假！「他衝墾丁車潮塞炸」還剩52公里遠　網揭1現實：會更火

▲原PO前往墾丁的路上，看到前方塞車狀況崩潰了。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

雙十連假到知名景點遊玩，大家要做好塞在車陣的準備！一名網友驚呼，今（7）日出發去墾丁，不料還有52公里之遠，路上就出現塞車狀況，讓他非常崩潰。照片曝光後，當地人解釋，因電線要改地下化工程，「南洲交流道下來，就有可能塞車到恆春」，其他網友則直呼，「放心，去逛墾丁大街的時候你會更火！」

一名網友在臉書《爆料公社》於今日下午3點多貼出一張照片，只見前方車陣大排長龍，而上方綠色告示牌寫著，距離車城有24公里，而墾丁還有52公里，讓他驚呆直呼「連假往墾丁要做好心理準備，不然會整個LP火，塞塞塞！」

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文章曝光後，一票網友熱議，「怎麼現在就在塞？」「不意外啊。連週休都塞。連假更塞啊」、「這不是常態嗎？連假東至宜蘭花蓮，南至墾丁，不都是必塞的嗎」、「怕塞？騎機車就沒這個問題啦」、「聰明的用路人不會去」、「身為屏東人的覺悟就是，連假往北跑，收假往南跑，就會心情好」、「放心，去逛墾丁大街的時候你會更火」、「曾經有一次從墾丁回來高雄塞了9個小時，從此後就再也不要假日或是連假去墾丁」、「連假還沒開始欸」。

底下當地人解釋，「電線要改地下化工程，工程會很長一段時間，想下來屏東玩的朋友，要心理準備好，南洲交流道下來，就有可能塞車到恆春」。

對此，屏東縣政府警察局枋寮分局回應，「該路段車流壅塞情形，係因該路段公路總局第三區養護工程處進行桿線地下化工程，致道路車道縮減，本分局13時已派員警上崗長綠燈控疏導；另國慶連續假期會暫停施工作業，恢復原車道通行，請用路人行經工區時配合交管措施依序前進，感謝臺端關心地方警政交通事項」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆料公社）

