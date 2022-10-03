上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文抱怨，婆婆有一個習慣讓她和老公感到很困擾，不論是上班在忙還是放假出門，婆婆都會一直打電話，有時一口氣打5、6通，但都是為了瑣事，讓夫妻倆常常被狂Call到很崩潰，「超誇張，為什麼不能有同理心啊？累」。文章公開之後，引發許多過來人認同，並紛紛留言表示，可能是因為婆婆太閒，生活沒重心才會這樣，可以請老公出面溝通，或者乾脆搬出「老闆」來解決。

▲原PO抱怨婆婆很愛為了小事情打電話，引發網友共鳴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」的文章中提到，不管是上班在忙還是放假出門，婆婆都會一直打電話找她的老公（婆婆的兒子），如果找不人就會打給她，有時候沒接到電話，未接來電一口氣就會出現5、6通，重點是，婆婆每次打電話來都是為了瑣事，例如有小東西不見了、電風扇壞掉不會修、鄰居冷氣壞掉、鄰居小孩有一題作業不會等等。

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「老公每一次都被搞到很生氣。」原PO說，她和老公因為婆婆連續狂Call，常常被搞得既生氣又鬱悶，「我們會以為有什麼急事窮擔心，但後來都沒什麼事」，有一次婆婆還問她為什麼上班不能接電話，她只好回答，因為上班太忙，而且要開會所以無法一直看手機，「上班都快忙翻、累翻，誰有空跟妳講這些小事啦！超誇張，為什麼不能有同理心啊？累。」

文章公開之後掀起許多過來人留言認同，並紛紛留言分享自身經驗，「原來還有這麽多的婆婆都一樣，一直打電話問，『要回來了沒？有下雨嗎？』我又沒有做什麽壞事一直打，崩潰」、「就是兩老太無聊了，無事做，但要他們去做義工？別傻了，他們會說他們很忙」。

還有網友歸納出原因和解決辦法，原PO的婆婆之所以會狂打電話，可能是因為生活沒有重心、太閒，可以先請老公慢慢開導、溝通，如果沒有改善，也可以搬出老闆來當擋箭牌，例如告知婆婆不重要的事情別一直打電話，否則可能會害兒子或媳婦被老闆扣薪水，小事情可以等他們下班回家再問。