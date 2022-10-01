指揮中心還不能撤！關鍵原因曝　「EUA失效」疫苗藥品都要銷毀

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內準備於10月13日開放國門，逐漸恢復正常生活，指揮中心是否裁撤也遭關注。衛福部長薛瑞元今（1）日表示回應，包含部分指引、命令還有藥品、疫苗、快篩EUA（緊急使用授權）等，有些條件是和指揮中心存在掛在一起，裁撤與否茲事體大。指揮官王必勝補充，如果指揮中心取消，這些緊急使用授權就會立即失效，疫苗藥品不能使用，且必須銷毀。

薛瑞元今（1）日出席111年度公費流感疫苗開打記者會時被問及指揮中心裁撤議題，他表示，指揮中心是否裁撤要看疫情發展狀況，決定是在於行政院。

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至於他們考慮的是，指揮中心成立之後，有一些指引、命令還有藥品、疫苗、快篩EUA（緊急使用授權）等等，有些條件是和指揮中心存在掛在一起，所以後面還有很多事情要做。薛也說，如果覺得急迫性沒有那麼大是可以降級，但是裁撤茲事體大，就要好好考慮。

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心指揮官王必勝受訪解釋，部分快篩、疫苗、藥品緊急使用授權都必需要指揮中心存在才能使用，如果指揮中心解散，這些緊急使用授權就會立即失效，不能使用，且必須銷毀。

王必勝說明，EUA相關法規是依據《藥事法》48-2、《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》訂定，之所以期限會跟著指揮中心存在，是因為新冠疫情最初並沒有預料到會維持那麼久，像是SARS只有幾個月，新冠到現在已經接近三年。

王必勝指出，疫苗、藥品正式獲得藥證需要業者申請，也需要時間，但目前瞭解尚無廠商提出，另外也有個問題，因為疫苗陸續推出次世代疫苗，原始株疫苗即便拿到藥證也會漸漸沒有需求，都需要去解決。

王必勝也提到，由於相關EUA和指揮中心同進退，就會有不確定性，目前朝兩方向來處理，第一是希望業者盡快申請正式藥證，第二就是由主管單位如疾管署、食藥署等提出EUA單位去明訂終止日期，這是重要收尾工作的一環。

針對國民黨立委賴士葆批評，指揮中心僅剩下報數的功能，只要將疫情降為第四級，指揮中心就可以撤了，若不裁撤會變成民進黨台北市長參選人陳時中的第二競選總部。薛瑞元今日再次反酸「又有人在作夢了。」王必勝則苦笑說，他自己就是最希望指揮中心取消的人，因為這代表疫情終於穩定。