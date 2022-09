盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

▲推特新出編輯推文功能。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄭文晴/綜合報導

推特(Twitter)是美國一個微部落格和社群網路服務平台,該公司近日表示,正在測試編輯功能,在未來幾週內,將允許Twitter Blue訂閱戶發布推文後,可以在30分鐘內更改內容,讓推友清楚看到原始推文已被修改,有助於保護對話的完整性。

根據外媒報導,推特在眾多用戶的要求下,終於測試編輯推文的新功能,預計未來幾週會讓Twitter Blue訂閱戶使用。這項新增功能讓發文者能在30鐘內對內容進行更改,與Facebook一樣,使用者也可以點擊推文旁的小標籤,查看所有編輯歷史記錄。

新增功能可以修改錯誤內容,以節省時間和尷尬狀況發生,但許多使用者擔心,有些人為了想爆紅,開放編輯推文,若被網友大量轉發,再把原始內文改掉,不知道是利還是弊。

推特指出,希望透過編輯推文的可用性,變得更平易近人,減少壓力,以有意義的方式參與對話,他們也將繼續努力,為此功能做改進。

