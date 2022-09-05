　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

▲推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲推特新出編輯推文功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

推特（Twitter）是美國一個微部落格和社群網路服務平台，該公司近日表示，正在測試編輯功能，在未來幾週內，將允許Twitter Blue訂閱戶發布推文後，可以在30分鐘內更改內容，讓推友清楚看到原始推文已被修改，有助於保護對話的完整性。

根據外媒報導，推特在眾多用戶的要求下，終於測試編輯推文的新功能，預計未來幾週會讓Twitter Blue訂閱戶使用。這項新增功能讓發文者能在30鐘內對內容進行更改，與Facebook一樣，使用者也可以點擊推文旁的小標籤，查看所有編輯歷史記錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新增功能可以修改錯誤內容，以節省時間和尷尬狀況發生，但許多使用者擔心，有些人為了想爆紅，開放編輯推文，若被網友大量轉發，再把原始內文改掉，不知道是利還是弊。

推特指出，希望透過編輯推文的可用性，變得更平易近人，減少壓力，以有意義的方式參與對話，他們也將繼續努力，為此功能做改進。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
新北男遭分屍塞床下！有6把刀　監視器疑拍下「大哥拖行李箱離開
看錯匝道出口　他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長
樓梯鞋櫃黏死「整棟受影響」　網教1招電爆惡鄰居
爆乳網紅憂「奶太大會下垂」　狂練胸肌結果傻眼
邵庭踢爆「台灣動保水很深」　揭假公益真相
新北永和「5年爆出3起分屍案」　在地人嚇傻：失控了
邱淑貞女兒赴韓「平口禮服超辣」！　合照《上流戰爭》柳真
快訊／瘦子老婆生了！　喜迎處女寶寶
陳時中團隊曝！媒體人酸政二代聯軍　他曝工作內容：苦力活少不了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

看錯匝道出口…他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長知識

4生肖「第六感」超敏銳！　屬狗有預知感遠離厄運

快訊／Novavax開放「12-17歲」接種！　追加劑間隔縮短為3個月

快訊／莫德納次世代疫苗「分兩階段」開打　適用對象一次看

不准鎖房門！高中兒討隱私LINE嗆「你X媽」　爸爸爆氣反擊

連日本人都關注！《新活水》復刊5週年　人類圖是顯示者：發球的人

39億打造全台最大！台中水湳轉運中心今開工　預定115年啟用

「軒嵐諾」襲台　全台農損183萬「受損最嚴重的是香蕉」

20元停車費要平分⋯全聯PO「14個愛情涼掉瞬間」網讚：每個都毋湯

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

看錯匝道出口…他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長知識

4生肖「第六感」超敏銳！　屬狗有預知感遠離厄運

快訊／Novavax開放「12-17歲」接種！　追加劑間隔縮短為3個月

快訊／莫德納次世代疫苗「分兩階段」開打　適用對象一次看

不准鎖房門！高中兒討隱私LINE嗆「你X媽」　爸爸爆氣反擊

連日本人都關注！《新活水》復刊5週年　人類圖是顯示者：發球的人

39億打造全台最大！台中水湳轉運中心今開工　預定115年啟用

「軒嵐諾」襲台　全台農損183萬「受損最嚴重的是香蕉」

20元停車費要平分⋯全聯PO「14個愛情涼掉瞬間」網讚：每個都毋湯

瑀熙公開驚人年收！　「每月進帳150萬」來源曝光…網：好羨慕

《鬼怪》傳翻拍陸版！「開拍時間、地點曝光」自家人吐槽：毀神作

法比歐揭寶寶性別「做好準備反嚇到」　激動吻妻連問2次：真的嗎

家人影片壓軸現身逼哭羅力 小羅力期待長大為富邦打球

安海瑟薇「鳳梨愛鞋」首登台！Aquazzura快閃店必敗款一次看

新北男遭分屍塞床下！有6把刀　監視器疑拍下「大哥拖行李箱離開」

賀軍翔曾「扣籃重摔」患後遺症　賽前要求：不要打臉！

北市選局成廁所大戰！他當年「親手」檢查公廁　讚「陳時中有看到問題」

盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

看錯匝道出口…他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長知識

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

不解為何酸林襄　同校人：整得好開啟新事業

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

6人吃日料花3800嫌貴！老闆怒譙奧客　網戰翻

外送韓式泡麵「藏一大坨檳榔渣」　網全怒了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

廖老大三重店揭「被點名內幕」認賠200萬

快訊／國1「 2大車追撞」1輛衝邊坡　紫爆回堵15公里

阿堂鹹粥被洗1星...他批鼎泰豐炒飯怎沒人喊貴

明恐破單日4萬！　醫喊別和4種人烤肉

阿堂鹹粥被洗1星！他看出「台灣人的自大」

快訊／首例BA.4「重複感染」！

更多熱門

相關新聞

前資安主管爆料後 推特再接馬斯克終止收購函

前資安主管爆料後 推特再接馬斯克終止收購函

全球首富馬斯克（Elon Musk）再次對社群媒體巨擘推特（Twitter）發出終止收購函。他稍早向法院要求傳喚推特吹哨者前資安主管扎特科，尋求推特計算垃圾帳號方式相關文件。

與推特對簿公堂　馬斯克傳喚揭密者出庭作證

與推特對簿公堂　馬斯克傳喚揭密者出庭作證

親美團體用假帳號宣傳　FB、推特率先開鍘

親美團體用假帳號宣傳　FB、推特率先開鍘

推特年終獎金砍半　內部信件：馬斯克收購影響業績

推特年終獎金砍半　內部信件：馬斯克收購影響業績

馬斯克要求廣告技術公司供數據　證明推特假帳號

馬斯克要求廣告技術公司供數據　證明推特假帳號

關鍵字：

推特社交軟體Twitter推文

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

即／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面