盼到了！推特終於引進「編輯功能」　30分內可更改「保護對話完整」

▲推特新出編輯推文功能。（圖／達志影像／美聯社）
記者鄭文晴／綜合報導
推特（Twitter）是美國一個微部落格和社群網路服務平台，該公司近日表示，正在測試編輯功能，在未來幾週內，將允許Twitter Blue訂閱戶發布推文後，可以在30分鐘內更改內容，讓推友清楚看到原始推文已被修改，有助於保護對話的完整性。
根據外媒報導，推特在眾多用戶的要求下，終於測試編輯推文的新功能，預計未來幾週會讓Twitter Blue訂閱戶使用。這項新增功能讓發文者能在30鐘內對內容進行更改，與Facebook一樣，使用者也可以點擊推文旁的小標籤，查看所有編輯歷史記錄。
新增功能可以修改錯誤內容，以節省時間和尷尬狀況發生，但許多使用者擔心，有些人為了想爆紅，開放編輯推文，若被網友大量轉發，再把原始內文改掉，不知道是利還是弊。
推特指出，希望透過編輯推文的可用性，變得更平易近人，減少壓力，以有意義的方式參與對話，他們也將繼續努力，為此功能做改進。
giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone— Twitter (@Twitter) August 30, 2022
add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5
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