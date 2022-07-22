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捍衛戰士讓太陽眼鏡成為年輕人的最愛　如何配戴也是大學問

▲專營飛行員太陽眼鏡的業者魏至宏說，飛行員太陽眼鏡如何配戴也是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲專營飛行員太陽眼鏡的業者魏至宏說，飛行員太陽眼鏡如何配戴也是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

阿湯哥的捍衛戰士全球票房效應 ，使飛行員太陽眼鏡的設計再度引發注目，此影片不僅刷新阿湯哥個人作品在台最高票房紀錄，成為疫情以來全世界最高票房的電影戰機，墨鏡、飛行夾克、重機等話題，在網路討論聲量輾壓同檔期各類型電影，專營飛行員太陽眼鏡的業者魏至宏說，如何配戴也是一門大學問。

魏至宏說，36年前看捍衛戰士TOPGUN1 迷上戰鬥機和墨鏡，進而存錢買第一支雷朋太陽眼鏡，後來因近視沒有如願當上飛行員，想不到卻當了雷朋的經銷代理，提早36年了解雷朋太陽眼鏡的優缺點，他表示東西方人的臉孔結構並不同，要了解亞洲臉孔及歐美規格的配重比 ; 有些人配戴起來並不是很服貼。

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魏至宏的美軍飛行員太陽眼鏡，除了向國外原廠進貨，可以取得原廠零件維修外，自己更開發針對亞洲人臉型一些矽膠耳勾鼻墊、運動帶零配件，以及眼鏡維修工具，增加配戴的舒適感；例如有些框型耳朵戴久會痛和鼻樑下滑，所以他要看到消費者的臉孔及鼻樑和後耳朵緣比例，才能調整黃金比例而戴著舒服，進而保護眼睛防止紫外線又帥氣。

▲專營飛行員太陽眼鏡的業者魏至宏說，飛行員太陽眼鏡如何配戴也是一門大學問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

魏至宏說，他架設購物平台提供原廠太陽眼鏡販售和維修，27年來也陸續結識了不少各機型的飛官，並給予更多的正確建議，例如飛行呼號BUTTER/同事暱稱「阿彰哥」的前F16 第一批留美種子教官，同時也擔任過第46隊訓練教官的陳成彰，也是健康眼鏡的忠實顧客，對於魏老闆的專業及服務非常信任。

魏至宏銷售的產品，目前也在空軍司令部及台南、嘉義、花蓮、台東、岡山等空軍基地福利站設專櫃，賣戰機飛行員專用眼鏡，連國內大的航空公司也列入合作伙伴，不過受飛官歡迎的，並不是電影阿湯哥那款，而是另一款美國品牌AO，主要過濾光線效果更好及好配戴，連目前先進美軍戰機F22飛行員也愛這一款。

具國家考試合格有視光背景並和醫院眼科醫師合作的魏至宏進一步解釋，為了瞭解飛行員所遭遇陽光問題，他也和捍衛戰士的演員一樣，實際開飛機體驗，報名飛行課程，實際開飛機來回開了幾趟。

魏至宏說，現代飛機不管民航機、或戰鬥機的飛行員，都有夜航飛行，戴太陽眼鏡也可以保護夜間視力安全，不戴太陽眼鏡，除了可能讓水晶體提早白內障，也易讓視網膜的視錐和視桿細胞，受到夏天太陽光強烈照射而傷害夜間視力，進而影響飛航安全。

魏至宏説，太陽眼鏡有很多種類顏色及濾光效果，在什麼的陽光程度下，必須戴上那種濾光程度的太陽眼鏡，並要考慮飛機上有各式液晶儀表板，必須時常和航空公司的機師、或戰機飛行員討論，知道飛行員的主要飛行任務及需求後.，加上實際鏡片模擬試戴才能幫機長做出正確的建議。

另外，如果飛行員在高空飛行中必須考慮快速方便配戴，基本上戰鬥機飛行員都會配戴飛行頭盔，如果太陽角度是直射角，頭盔加上太陽眼鏡，具雙層濾光的功能；眼睛的生理變化會隨著年齡不同；隨著科技發展，現代飛行員有近視也可以做有度數的鏡片太陽眼鏡、或變色鏡片 ；魏至宏微笑地說，「科技」讓飛行員眼鏡展現新風貌。

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