2022高校畢業歌／臺南大灣高中《再一次・蛻變》

作詞：薛翔澤、李欣蓉
作曲：薛翔澤
演唱：薛翔澤、李欣蓉、黃仁合
創作理念：
回首三年高中生活，我們一起創造了回憶、共同經歷了挫折、也攜手砥礪成長，而在這些重重蛻變之下，唯一不會改變的，是那最熱血也最瘋狂的初衷與夢想。終於到了離別時分，我們回憶校園光陰、重拾往日約定，為青春篇章畫下完美句點。而沉浸在這難離情別緒之餘，同時也不忘持續點燃那深存信念底部的夢想火苗，期許彼此在未來路上都能發光發熱、在無際蒼天展翅飛翔。
歌詞：
不會改變 是狂熱的信念
不曾出現 是我們做夢的極限
大步向前 朝著夢想高飛
六月薰風吹來樹葉成蔭
回憶繾綣放映不停
像場青春電影
三年美好卻又似箭的光陰
他提筆溫柔刻在我的心裏
就算眼淚超載 人生無奈
沒關係～有我在～
不會改變 是狂熱的信念
不曾出現 是我們做夢的極限
唯一蛻變 是破蛹而出
朝著彼此 的夢想高飛
終於還是到了這天
我看著你堅定的臉
攜手飛向無際藍天
炙熱陽光燦爛夏日蟬鳴
眼含淚光 許下約定
永遠不會忘記
就算承受失敗 人生無奈
沒關係～有我在～
不會改變 是狂熱的信念
不曾出現 是我們做夢的極限
唯一蛻變 是破蛹而出
朝著彼此 的夢想高飛
終於還是到了這天
我看著你堅定的臉
攜手飛向無際藍天
不會改變 是狂熱的信念
不曾出現 是我們做夢的極限
唯一蛻變 是破蛹而出
朝著彼此 的夢想高飛
終於還是到了這天
我看著你堅定的臉
攜手飛向無際藍天
攜手飛向無際藍天
啦啦啦啦啦啦
讀者迴響