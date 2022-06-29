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快訊／有重大宣布？陳時中14:00親自主持指揮中心記者會

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/29）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為等事宜。我國從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，首批50多萬劑預計6月底前到貨，距離6月結束只剩2天，6/27日起不再固定主持的指揮官下午又將現身記者會，是否代表疫苗將於今日抵台，下午指揮中心有望親自說明。

Novavax疫苗與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」，為美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠所研發。食藥署通過適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白），兩劑（基礎劑，也就是第一、第二劑）施打間隔3週。

而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。

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指揮中心發言人莊人祥昨下午在記者會表示，Novavax來台後需要經過14天封緘檢驗，最快7/14才能開打，不過，食藥署長吳秀梅昨日透露，Novavax已先將實驗標準品寄來台灣，也通過食藥署測試，屆時疫苗抵台後，只要7天就可放行，有望提前到7/7開打。

Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。由於次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，莊人祥建議若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。

今日也是入境檢疫鬆綁「3+4」屆滿2週之日，指揮中心也將就結果評估放寬每週入境人次，目前每週入境限額2.5萬人，是否有望提高到交通部所言每週約可容納4萬人上限，下午指揮中心也有望一併說明。

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