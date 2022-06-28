台灣佳麗「國旗搭紅禮服」上陣跨性別選美賽！網卻崩潰：這美感丟臉

▲愛里代表台灣參加2022國際跨性別選美比賽。（圖／翻攝自Facebook／Miss International Queen Pageant）

記者朱祖儀／綜合報導

2022國際跨性別選美比賽在泰國舉行，由菲律賓佳麗拉維納（Fuschia Anne Ravena）奪得后冠。值得注意的是，台灣參賽者愛里雖然沒有奪得殊榮，但她在決賽時將國旗元素融進禮服內，讓台灣國旗可以出現在國際比賽中。可惜網友對這套禮服卻不買單，紛紛留言表示「衣服一點美感都沒有」。

愛里代表台灣參加2022國際跨性別選美大賽，據《法新社》報導，她接受訪問時透露，自己在泰國做完變性手術後，發現台灣有很多人也對這方面的資訊很感興趣，所以成為YouTuber分享經驗。她也說，在台灣變性之後就可以更改身分證上的性別欄，這是一件很棒的事，在泰國、日本等地都還無法做到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在比賽中吸睛的還有愛里的服裝，她這次特別將台灣國旗元素放在禮服內，也在大賽官方臉書透露，我國長期被中國打壓，導致國際場合經常無法展示我國國旗，「所以我和我的團隊想說，如果我們不能展示我們的國旗，我們為什麼不把它放在身上，所以做了這件衣服，如果能在國際舞台上穿上它，對我來說絕對是莫大的榮幸」。

▲網友對愛里的禮服不買單。（圖／翻攝自Facebook／Miss International Queen Pageant）

但不少網友看到照片後卻不買單，表示「可以看一下其他國家嗎？大家都是想要展現國家特色欸，這個美感超級丟臉」、「不能更醜了，我是說服裝設計」、「前面看了哇哇哇，看到這…弱掉了，完全沒有特色」、「我絕對支持台灣選手，但這服裝真的很可怕」、「支持台灣選手及其理念，可是我無法支持這套服裝」、「天啊！醜到一個爆炸，台灣有這麼豐富的原住民文化、有客家花布，不然扮媽祖也比這個強100倍」、「個人覺得不必再拿悲情故事搏同情，應該用台灣的特色、優勢來搏眼球」。

不過也有不少人力挺愛里，說「愛里的禮服介紹，我看了實在太感動」、「青天白日滿地紅，多美啊」、「放轉了45°的國旗，聽意外的設計，意外的不錯」、「加油，能站上舞台已經是最大的榮譽了」、「我喜歡，覺得它很優雅，台灣在無數競爭威脅中，優雅自信的站出來，這是個不矯作，充滿自信的服裝」。