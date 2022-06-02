3歲孟孟染疫病逝！　父母「求10年才有的寶貝」：沒有任何人道歉

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續嚴峻，至今已造成10名孩童不幸離世，也在10個家庭留下難以治癒的傷痕，蘆洲3歲謝姓男童孟孟便是此次疫情的犧牲者之一，也是其父母求子10年才得到的寶貝，他們至今仍無法走出喪兒悲傷，但也決定捐贈孩子的骨髓和血液以供醫療研究，更盼政府能重視孩子的疫苗，別再讓別的父母體會這種心如刀割的痛苦

▲蘆洲3歲童孟孟上月因新冠確診併發腦炎逝世，孟孟父親心如刀割，傷痛至今仍難以平復。（圖／CTWANT提供，下同）

5月31日上午，本刊來到孟孟的靈堂致意，靈堂前滿滿是他生前喜歡的玩具，顯示家人對他的深厚疼愛，遺照上的孟孟可愛依舊，笑容純淨宛如最美好的天使，但如今天使不敵凶暴疫情離開世界，留給世人無盡思念，也在謝家人心中烙下最深傷痛。

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「我們求子10年，看診吃藥拜拜都做了，最後終於等到他。」謝爸爸難過表示，他與妻子相戀23年，10年前開始想要孩子卻一直沒有喜訊，夫妻倆盡了一切努力，還曾求助不孕症門診，終於自然懷上孟孟，全家人將這孩子視為上天的禮物，一直把他捧在手心上呵護。

▲孟孟父母求子10年才等到寶貝兒子來到世界，將他視若珍寶、萬般疼愛，已帶著孟孟環島多次。

孟孟是大家族裡的唯一孩子，也是老人家眼中最寶貝的「獨孫」，他又撒嬌可愛、貼心懂事，甚少胡鬧給父母添麻煩，阿公對他可說是有求必應，靈堂前的玩具只是他所有玩具的20分之一，他小小年紀即跟隨父母環島多次，見過大山大海和波瀾壯闊，原以為幸福的時光可以長存，厄運卻來的如此之快。

5月16日，孟孟發燒到38度，父母連忙帶著他赴醫院PCR採檢，醫生研判他可以回家觀察，隔日卻突然飆燒到41.3度，更出現四肢痙攣、腦水腫、嘴唇指甲發紫等症狀，被送醫時已失去意識，手腳不斷抖動，立刻被送進急診室搶救。

醫生發現孟孟出現嚴重腦缺氧和心律不整，照X光後診斷有肺炎情況，醫護團隊不眠不休搶救長達60小時，主治醫生更幾乎2天半沒有闔眼，最終還是無法在死神手中搶命，孟孟於20日因腦炎併神經性休克離世。

而5月20日也是孟孟父母的結婚紀念日，突如其來的噩耗讓他們難以相信，巨大悲痛宛如殘忍的刀，將謝爸爸的心剜的面目全非，幾經思考後決定捐出孩子的骨髓血液給長庚兒童醫院病理室研究，期盼有助於病理治療，別再有兒童無辜犧牲。

▲孟孟靈堂滿是他最喜歡的玩具，紙紮的麥當勞還有他的可愛身影，顯示家人對他的深愛與不捨。

「有太多答應他的事沒有做到，只想跟他說『我愛你』。」謝爸爸表示，他曾承諾，疫情後要帶孩子四處旅遊，一家人一起看遍這世界的美景風光，也已安排好要讓他就學，沒想到政府口口聲聲的「輕症」竟剝奪了全家人最可貴的珍寶，更不敢讓年邁的老母親得知此事，只能告知她孩子出國念書，連新聞都不敢轉給她看。

「政府說要與病毒共存，但大人有疫苗，孩子呢？」謝爸爸強忍悲傷喊話，希望政府可以重視6歲以下兒童，讓所有孩子都盡快有疫苗可打，若有症狀就該盡快留院治療，別再出現共存下的犧牲品，也盼別再有父母經歷與他一樣的椎心之痛。

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▲男童孟孟帶著家人最深的盼望來到世上，爸爸承諾要帶他出國旅遊，他卻來不及長大就不敵病毒離世。

藝人郭彥均日前在臉書貼文為醫護發聲，當中一句「很多孩子都死了」引發軒然大波，甚至險些被刑事局查辦，確診病逝童家屬則對政府的大動作百感交集，認為「2個孩子就很多了」，更直言不論是地方政府還是衛生單位，至今都沒有人來致意，期盼行政院長蘇貞昌或衛福部長陳時中能來靈堂致意，傾聽家屬最悲痛的心聲。

蘆洲3歲謝姓男童孟孟於上月16日發燒到38度，送醫後醫生認為孩子可以回家觀察，但孟孟隔日突然高燒到41.3度，在急診室搶救60小時後，仍於20日因腦炎併神經性休克離世，留給珍愛他的家屬無盡傷痛。

▲孟孟的大伯期盼行政院長蘇貞昌或衛福部長陳時中能來靈堂致意，傾聽家屬最悲痛的心聲。

「政府說『很多孩子死了』是假消息，但對家屬而言，2個就很多了。」謝姓大伯氣憤表示，政府在兒童疫苗還沒準備好下就開放共存，至今已有10孩子病逝，而每個孩子都是獨一無二的寶貝，每位無辜天使的離世，都代表背後有一個萬分心碎的家庭，更讓人擔心的是，如今急診爆滿、醫療量能緊繃的情況並沒有改善。

「我媽媽最近確診，從採檢到拿藥等了整整8小時。」孟孟爸爸說，近日母親確診，家人連忙帶他就醫，急診室內有大量病患等待醫治，急診室外還有許多抱著幼小孩童的家長在排長隊，大雨不斷落在他們身上，看在失去孩子的他眼中更覺心驚膽跳。

孟孟大伯提到，孟孟離開超過10天，無論新北市府或者衛福部都沒有人來慰問或關心，更甭提為孟孟的逝世道歉，他們希望蘇貞昌或陳時中能來靈堂前致意，傾聽家屬最心碎的聲音，進而對孩子有更全面的保護，別再出現與病毒共存下的犧牲者。

「阿中部長，你有可愛的孫子嗎？你看了心裡不會難過嗎？」蘆洲市議員李翁月娥於26日下午到孟孟靈堂致意，更為小生命的離世而心碎落淚，她說，孩子們因沒辦法打疫苗而「一個一個地走了」，陳時中「真的不心疼嗎？不覺得愧疚嗎？你對得起這些家長嗎？」

李翁月娥表示，與病毒共存是全球共識，但台灣的疫苗、口服藥和醫療設備「準備好了嗎？」而今年才過不到一半，兒童感染新冠肺炎的人數就已經近30萬，希望政府多進疫苗，讓所有寶貝儘早施打，也別讓苦等醫療資源的大眾不斷排隊。

▲新北市議員李翁月娥親自到孟孟靈堂致意，流下不捨的眼淚，希望政府能盡早讓所有孩子都打到疫苗。

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