猜疫情高峰專家「都敗給台人這1點」！前疾管局長：別再理確診數

▲張鴻仁認為，猜疫情高峰的專家都敗給台灣人的自制力。（示意圖／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

有不少專家推估在5月中下旬單日會飆破10萬人確診，但自5/19衝上9萬例後，近日一路起起伏伏。指揮官陳時中指出，台灣病例數是穩定上升中，但不會一下子暴衝。前疾管局長張鴻仁則認為，所有猜疫情高峰的專家都被「台灣民眾的自肅力給打敗了」，共存是認真的，呼籲大家不要再理確診人數。

張鴻仁昨（24）日在個人臉書寫下，猜疫情高峰的專家都被偉大台灣民眾的自制力給打敗，但是大家還在用清零思維想終局，還在問何時千例以下？他表示，只要看紐西蘭和澳洲就知道，下波是緩坡，所以共存是認真的，也呼籲大家不要再理確診人數了。

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陳時中在昨日記者會中也指出，的確從近來人流監測可看到，人流降到像過去三級警戒的3/4。他進一步說明，台灣病例數是穩定上升中，但不會一下子暴衝，主要包括大家並沒有鬆懈戴口罩，快篩大家也做得很積極，再加上疫苗持續施打增加，表示全民都很重視，從這波疫情開始到現在，和其他國家相比，台灣疫苗多半打得更多，這些因素也讓疫情控制在一定範圍內。

另外，也有學者推估，台北市有望在7月降到一天1000例，發言人莊人祥則表示，應該5月底、6月初左右，就有可能過高峰，疫情會往下降，但因為到了某程度，沒辦法清零，疫情會有起伏，到7月是否降到1000以下當然有可能，但也有可能7月會在疫情更低點時，因為大家恢復活動，可能導致疫情又升高，所以都要看當時政策還有人民的自主防疫。