人妻要求過結婚紀念日　老公竟帶她回婆家慶祝：我媽煮飯很好吃

▲男人和女人的想法往往大有不同。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

結婚紀念日通常是伴侶婚後少數會重視的節日之一，希望能一年一度回到新婚的感覺，一名女子則表示，她已經提前告訴老公今年想慶祝紀念日，當天卻被帶到婆家，讓她感到非常不滿，「是我的錯嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和老公已經結婚好幾年，今年主動提出想慶祝一下，結果老公最後竟然帶她到婆婆家吃飯，但她當下仍忍住脾氣，沒有表現出不滿。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook）



原PO事後告知老公她很不滿意，結果老公說，「我也有準備你喜歡吃的蛋糕，而且我媽媽煮的飯很好吃」，讓她聽了更不高興，「是我的錯嗎？」

貼文引起網友熱議，紛紛留言表示，「其實覺得有點傻眼，老公分不清楚狀況」、「他想省錢」、「跟媽寶沒啥好說的」、「老公生日的時候，帶他回去跟岳父吃飯，好好慶祝一番」，也有人認為，已經結婚多年可以直接說想怎麼慶祝，「要說清楚是2個人的世界方式慶祝啊」、「想要兩人世界這樣慶祝，要跟老公講一下就是了」、「下次直接明確一點講你想在哪裡慶祝，這男的想法就是能簡單就簡單」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook）

