快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/20）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。衛福部預估國內疫情將於5月進入高峰期，最快就是5月20日，單日病例低推估將到10萬；而昨天單日確診本土個案已經來到9萬0331例，是否今天會突破10萬大關，預期記者會中進行說明。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，先前跟一些學界做的推估，一般還是認為高峰期落在5月20到30日，快就是20日，晚一點就是5月底、30日。之前進行高峰期低推估單日為10萬、中推估15萬、高推估20萬，續則要看整個疫情跟北中南地區變化。

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中央流行疫情指揮中心昨（19）日公布新增90331例本土個案，另增47例境外移入，確診個案新增59例死亡。本土病例分布縣市以雙北、桃園3縣市破萬最高，分別是新北市24,826例、桃園市13,827例、臺北市12,060例，其餘有13縣市病例破千；今天關注重點在於單日本土病例是否突破10萬，另今年本土病例累積達到95萬例，今日很可能累積突破百萬。

衛福部昨日進行「COVID-19疫情現況及應處作為」報告指出，目前全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。

衛福部報告也指出，因應國內疫情逐漸進入高峰，現階段防疫策略為，逐步減輕剛性防疫措施，簡化自主回報與公衛行政負荷、協助高風險縣市增開大型PCR採檢站、簡化及多元化看診給藥流程與管道、增設學齡前兒童綠色通道、充實疫苗、藥物與快篩試劑物資供應、提升全民疫苗涵蓋率、從使用者角度，明確引導各防疫對象應注意與配合之作為。

而針對減輕醫療衛生單位負擔並維持防疫韌性，北北基桃新設8處大型採檢站，分散急診採檢壅塞；完整接種3劑疫苗之確診者同住家人，得選擇免居隔並自主防疫7天，快篩陰性後可外出上班採買，但仍禁止聚餐或前往人潮擁擠處；國高中生因待5月下旬全國國高中第三劑接種作業進行後，可適用此制度；並持續優化自主回報系統及開單流程，減少平均開單所需時間。