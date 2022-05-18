王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字　現場笑一片

記者嚴云岑／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝14日稱「雙北叫不動大醫院」，引起雙北市長不滿，新北市長侯友宜更嗆「中央在我們最辛苦的時候給了什麼」，要王必勝別高高在上。對此，衛福部長陳時中表示，王必勝一直都是第一線工作人員。另有媒體詢問王打雙北是要爭衛福部長位置？陳時中聽聞後無奈回應8個字。

陳時中上午席立法院社會福利及衛生環境委員會進行業務報告並備詢，會前接受堵訪時，有媒體詢問王必勝槓雙北一事，陳時中表示，王必勝雖然有參與政策規劃與討論，但大部分時間都在第一線工作，「我想他應該是第一線工作人員」。媒體追問王打雙北市為爭衛福部長位置？陳時中無奈回應，「啊，我現在還在當部長。」引發現場一片笑聲。

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台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書貼出一位護理師的私訊截圖，指出疫情中醫療正在崩潰，護理人員大量確診，最後為了不讓醫療崩盤，現在很多都不願意快篩了。陳時中昨在疫情記者會回應，「沒有篩就沒有確診」，引發護理人員不滿。

媒體詢問政府是否要處理護理人員確診隔離與醫護不足問題？陳時中表示，全台醫療人員就這麼多，培養護理人員或新進人員都沒有這麼快，但近來可以增加彈性，讓退休或未執業護理人員回到醫療相關單位時無須執登，希望藉此增加人力，但可能也很有限。而醫院對健康管理有做監測與週期性採檢，相信醫院對醫護人員健康狀況也很關心。