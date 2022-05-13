每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

▲有護理師在醫護節表示，每天都想離職。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

5月12日是國際護師節，總統蔡英文發文感謝全台醫護，指揮官陳時中也喊話「精神再拿出來」對戰關鍵一役。對此，醫護粉專「靠北護理師」也發文感嘆現況，疾管署唯一的解方，就是犧牲前線的護理師們。

粉專「靠北護理師」12日發文表示，第一線或基層的護理師們，目前都面臨巨大無比的壓力，甚至有許多人忙到開始想確診，因為可以獲得短暫的休假，「不過現在政策面看來，要嘛就是以篩代隔…要嘛就是帶病上陣…這個護師節，過得真____呢」。

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▲▼護理師表示，CDC思考兩年後的唯一解方就是，犧牲前線的護理師。（圖／翻攝靠北護理師）



▲許多護理師紛紛留言抱怨，思考要不要離職。（圖／翻攝Dcard）



「靠北護理師」PO出4張梗圖敘述醫院目前的現況，分別為急診被無症狀快篩陽性病患塞爆；護理師同事因確診，被3+4及10+7消失，導致護病比激增；CDC從2019年開始思考如何解決問題，如醫護禁出國、健保卡註記醫事人員、以篩代隔、確診護理師照顧確診病患等，但最終唯一解答，就是「犧牲前線的你我」。

該文PO出後讓不少護理師有共鳴，「政策再這樣搞，我真的會考慮離職回家休息」、「好想離職，就是因為壓力太大才會下班跟同事小聚一下的，現在就禁聚餐了我傻眼」、「每天都想離職，真的得病了還要用特休放假，真的爛透了，一點都不快樂」、「今年護師節決定給自己禮物，所以我去拿離職單了」、「今年度最棒的決定是離職，不過護師節」、「已經決定提離職，再做下去我先去世」。

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