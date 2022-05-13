　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲有護理師在醫護節表示，每天都想離職。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

5月12日是國際護師節，總統蔡英文發文感謝全台醫護，指揮官陳時中也喊話「精神再拿出來」對戰關鍵一役。對此，醫護粉專「靠北護理師」也發文感嘆現況，疾管署唯一的解方，就是犧牲前線的護理師們。

粉專「靠北護理師」12日發文表示，第一線或基層的護理師們，目前都面臨巨大無比的壓力，甚至有許多人忙到開始想確診，因為可以獲得短暫的休假，「不過現在政策面看來，要嘛就是以篩代隔…要嘛就是帶病上陣…這個護師節，過得真____呢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我。（圖／翻攝靠北護理師）

▲▼護理師表示，CDC思考兩年後的唯一解方就是，犧牲前線的護理師。（圖／翻攝靠北護理師）

▲▼每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我。（圖／翻攝Dcard）

▲許多護理師紛紛留言抱怨，思考要不要離職。（圖／翻攝Dcard）

「靠北護理師」PO出4張梗圖敘述醫院目前的現況，分別為急診被無症狀快篩陽性病患塞爆；護理師同事因確診，被3+4及10+7消失，導致護病比激增；CDC從2019年開始思考如何解決問題，如醫護禁出國、健保卡註記醫事人員、以篩代隔、確診護理師照顧確診病患等，但最終唯一解答，就是「犧牲前線的你我」。

該文PO出後讓不少護理師有共鳴，「政策再這樣搞，我真的會考慮離職回家休息」、「好想離職，就是因為壓力太大才會下班跟同事小聚一下的，現在就禁聚餐了我傻眼」、「每天都想離職，真的得病了還要用特休放假，真的爛透了，一點都不快樂」、「今年護師節決定給自己禮物，所以我去拿離職單了」、「今年度最棒的決定是離職，不過護師節」、「已經決定提離職，再做下去我先去世」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

徵才平台驚見「外送員職缺」月薪8萬　12項條件曝光…網揭真相

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

人妻痛訴前夫「霸占」共有物　網友一看開嗆：討客兄還寫那麼長

快訊／花蓮22：47發生規模4.2地震　最大震度4級

二戰子彈惹麻煩到現在　186年佳里「善行寺」被害漏水

都像甜甜圈！中研院曝「自家後院黑洞」影像：證明愛因斯坦是對的

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

徵才平台驚見「外送員職缺」月薪8萬　12項條件曝光…網揭真相

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

人妻痛訴前夫「霸占」共有物　網友一看開嗆：討客兄還寫那麼長

快訊／花蓮22：47發生規模4.2地震　最大震度4級

二戰子彈惹麻煩到現在　186年佳里「善行寺」被害漏水

都像甜甜圈！中研院曝「自家後院黑洞」影像：證明愛因斯坦是對的

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

龜狗露半腿肚皮舞畫面流出…16秒58晃超震撼　本尊傻眼：不是我

每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

《路人超能100》第三季宣傳片登場　10月神作預計畫下完結

日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

徵才平台驚見「外送員職缺」月薪8萬　12項條件曝光…網揭真相

T1季後賽開打倒數　聯盟徵求最佳「攝」手

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

柯瑞放話「打爆」灰熊遭狠打臉　勇士狂輸！格林嗨揮毛巾惹議

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

貓妹毛掌輕推搶紙盒！　寵妹歐巴彈起：讓妳啦

生活熱門新聞

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診康復後「出現1後遺症」

一群人推爆「疫苗1組合」最強

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與研究

首張黑洞影像後　中研院與全球連線發布新發現

好市多熱銷食物「悄悄漲價」　她搶到1包不剩！

首波梅雨周末到！4天雨彈狂轟熱區出爐

人妻痛訴前夫霸占共有物　網開嗆

中研院曝「自家後院黑洞」影像

二戰子彈害186年佳里「善行寺」漏水

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

一群人推爆「疫苗1組合」最強

女採訪「老鼠屋」遭毆！節目組報警

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

蔡阿嘎育2兒喊停！驚吐「已經結紮了」

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面