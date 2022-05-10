東卯山黑熊2度野放慘遭掩埋！頭和胸都是傷　林務局要調查死因

▲林務局遺憾說，野放東卯山黑熊遇害，將遺體送驗並啟動偵辦。（圖／林務局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台中東卯山果園大公熊去年誤中套索，今年4月12日第2次野放，不過，5月6日起失去衛星接收訊號，5月9日在衛星訊號最後出現地點附近發現，黑熊遺體遭到掩埋，林務局今（10日）晚表示，已開挖取出，未見發報器頸圈，頭部、胸部有明顯外傷，將進行解剖確定死因，也請警政署保七總隊偵辦。

林務局說明，野放地點為海拔1380公尺的原始闊葉林，林相完整、食物充足且鄰近水源，更與聚落、農地距離尚遠，並有數處天然屏障，為防止野放後再度進入部落範圍，東勢林管處為黑熊繫掛衛星發報器及VHF無線電追蹤器，也針對丹大周邊部落設定電子圍籬，密切追蹤黑熊移動路徑，一旦黑熊進入電子圍籬預警戒範圍，林管處就會啟動預警性警戒任務，提醒沿線居民留意防範人熊衝突。

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▲5月9日發現可疑掩埋地點，挖開後確認為東卯山黑熊遺體。



只是根據每小時更新的衛星追蹤定位資料，東卯山黑熊野放後活動範圍極大，林務局指出，野放日起至5月6日清晨為止，24天內移動了上下落差極大的54.75公里，共翻越14道陡峻稜線，海拔範圍橫跨432到2050公尺，從移動路徑的海拔變化也發現，其爬升與下降的移動累積高達27公里，攀爬坡度更曾達65度坡，並大致呈現白天活動、夜晚休息的模式。

林務局表示，5月6日凌晨5點收到最後一筆衛星訊號，此後便再無回傳，5月6日整日於現場搜尋頸圈及另外的VHF無線電發報訊號未果，5月7日緊急運送3支方向性更強、更靈敏的VHF天線至現場擴大搜尋，工作人員由北至武界山稜線，南至卓社林道 6 公里處，東至武界部落展開地毯式搜索，5月8日上午切入森林，因地勢陡峭一度受阻，直到5月9日搜尋過程中，始發現一處可疑掩埋地點，挖開後確認為東卯山黑熊遺體。

▲▼衛星訊號資料顯示東卯山黑熊最後足跡鄰近聚落。

林務局遺憾指出，原先大家仍抱持一絲希望，認為黑熊可能身處訊號無法抵達的隱密山溝中，仍於訊號消失位置附近放置誘引劑及紅外線自動相機，期待黑熊出現，沒想到仍遭遇憾事。

林務局提到，因遺體遭掩埋且有明顯外傷，除後送家衛所進行解剖與死因鑑定外，並已報請保七總隊調查，保七總隊第一時間前往事發地點蒐證，也呼籲民眾如有任何線索，請撥打保安警察第七總隊第六大隊（049-2775110）通報，或撥打林務局24小時通報專線（0800-000-930）提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高20萬元。