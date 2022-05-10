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大陸 大陸焦點 特派現場

TCL李東生：面板價格接近底部　中國製造業要輸出工業能力

▲▼TCL華星：Mini LED電視市場規模可達2千萬台。（圖／翻攝TCL）

▲大陸面板大廠TCL。（圖／翻攝TCL華星光電）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸面板大廠TCL創辦人、董事長李東生9日表示，去年TCL的幾個核心業務半導體顯示、光伏新能源、半導體材料所在的大環境都特別好，處於良好的行業周期中，只有半導體顯示行業從去年9月開始進入了下行通道，但從產業邏輯看，目前已經接近底部了。

李東生解釋，半導體顯示產業本身周期性強，同時又是全球化的產業佈局，整個市場需求是以全球市場來規劃，對周期性影響最大的是市場供求關係，「市場需求如果是供不應求則價格上漲很快，如果是供過於求，價格下降也很快。」

李東生提到，今年TCL華星將按照既定的目標提高核心競爭力，調整產品結構、強化技術開發、拓展海外業務，「華星在印度建設的模組工廠，受疫情影響推遲一年多，現在已建成投產，我相信這對華星在印度的業務有很大的幫助。」

▲▼TCL華星：Mini LED電視市場規模可達2千萬台。（圖／翻攝TCL）

李東生指出，對中國製造業來說必須要平衡好國內循環和全球化業務兩者之間的關係，中國工業產出接近全球的30%，但中國的市場只佔全球18%，這意味著12%的工業產出必須要到全球市場去消化，這就決定了中國製造業全球化是一個迴避不了的問題，「中國製造業一定要在全球市場為自己的工業能力找到一個價值創造的空間。」

李東生認為，全球經濟格局重構，貿易壁壘逐漸提高，中國製造業全球化一定要從出口變為真正的全球化，要從輸出產品轉變為輸出工業能力，「這一個轉變我覺得是必須要去解決的。輸出工業能力建立全球產業佈局能夠增強中國製造業的全球影響力，同時可以適應經濟全球化2.0，適應全球經濟格局重構，應對全球貿易格局、貿易規則改變給我們帶來的挑戰。」

李東生也強調，今年第一季全球經濟形勢很嚴峻，給企業的發展帶來了新挑戰、新的不確定風險，對TCL來說要堅持底線思維，重大項目決策要立於不敗再求勝，謹慎決策；其次，業務資源配置上要適當收縮，控制節奏；最後要保持戰略定力，推進公司製訂的業務經營戰略。

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