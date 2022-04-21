「追加劑」為何不叫第3、第4劑？醫師一圖解答　網狂道謝：長知識

▲指揮中心開放青少年及高風險族群施打追加劑。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（20）宣布，青少年開放追加劑、高風險3族群可打第2次追加劑。許多民眾因此困惑，為何不直接稱作是第3劑或第4劑？對此，醫師也給出答案，「因為你的第3不是我的第3。」

ICU醫師陳志金在臉書發文解釋，對一般人而言，追加劑就是「第3劑」，第2次追加劑就是「第4劑」。但對免疫不全及免疫力低下者，因他們多打一次「基礎加強劑」，所以追加劑是他們的「第4劑」，第2次追加劑則是他們的「第5劑」。

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▲醫師說明為何要稱作追加劑。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫生陳志金）

陳志金補充說明，對於台灣目前沒有的「嬌生」疫苗來說，它的基礎劑只有一劑，所以其追加劑，實際上是第2劑。

陳志金解釋，為了避免混淆，打完基礎劑再追加的，就叫「追加劑」，第二次再追加的，就叫「第2次追加劑」；至於免疫不全及免疫力低下者，打完基礎劑後，會多打一次「基礎加強劑」，再來才是「追加劑」、「第2次追加劑」。

陳志金說，雖然叫「追加劑」比較精確，若要簡單一點叫第3劑／第4劑，也並非不可，只是會對一小部分的人造成困擾而已。

貼文一出引來許多網友熱烈回覆，紛紛在底下留言感謝陳志金解惑，「謝謝解答」、「長知識了」、「超級清楚」、「正在一頭霧水中，多謝阿金醫師的詳解」、「好像繞口令，總而言之趕快打！」