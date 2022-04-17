柯文哲黃珊珊等待PCR結果　衛生局曝2居隔觀察重點

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者皮心瑀／台北報導

疫情燒進北市府，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊17日再被爆出，曾經於13日在府內接待貴賓，結果該名貴賓16日確診，兩人稍早已做PCR採檢，目前還在等待結果，但已先居家隔離。衛生局指出，居家隔離的標準並非僅看PCR結果，還有其他重點要觀察。

北市府16日爆出替代役確診，市府發言人陳智菡證實，由於媒事組同仁與該替代役在同個辦公室辦公，因此17人（含替代役18人）都被匡列。至於柯文哲則因沒有直接接觸，因此無自主健康管理或是居家隔離的必要。

柯文哲與黃珊珊則在13日下午2點於府內接待ITS協會貴賓進行會議。其中一位貴賓因曾赴澎湖旅行團，同團有成員確診故被匡列，採檢後於今日確診。

由於柯文哲與黃珊珊與該貴賓於同一空間開會，近距離接觸，雖全程配戴口罩，但稍早都已赴台北市立聯合醫院仁愛院區採檢PCR，並直接返家觀察，並且主動隔離，後續則將按照台北市疾管科疫調，判斷配合辦理防疫措施。

衛生局發言人紀玉秋指出，判斷是否需居家隔離的依據，並非僅看PCR，也與疫調結果有關，衛生局會確認接觸者是否有「良好防護措施」、「接觸時間長短」等，再來匡列居家隔離者及安排採檢。目前柯文哲及黃珊珊雖PCR採檢結果還未出爐，也還在疫調中，但兩人仍決定先居家隔離。