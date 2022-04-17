新北本土確診連日全台最多　「不再天天開記者會」原因曝

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／新北報導

中央流行疫情指揮中心17日公布本土新增1210例，分布19縣市，全台最多確診仍是新北市，今共410例。不過，新北市府宣布，自18日起疫情說明會調整為每週一、三、五，會視疫情狀況彈性機動調整說明會時間並提早公布。

本次1210例本土病例中，個案分佈為新北市(410例)，台北市(201例)，桃園市(180例)，花蓮縣(119例)，基隆市(107例)，宜蘭縣(52例)，高雄市(35例)，台中市(22例)，台東縣(21例)，屏東縣(14例)，台南市(10例)，新竹市(9例)，彰化縣(8例)，新竹縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，南投縣(2例)，嘉義市及嘉義縣(各1例)。

新北市政府指出，目前社區感染已經呈現多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡，現在也已啟動輕症居家照護計畫，而所有防疫工作將持續進行。

針對今日疫情，新北市衛生局說明，新增380例採檢陽性、30例居隔陰轉陽。居家隔離列管數14235人再創新高，可解1714人。其中外縣市相關案共65人，基隆相關案7人、北市相關案50人、桃園相關案3人、新竹市相關案2人、台南市相關案1人、花蓮相關案2人。