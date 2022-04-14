用布袋戲演出18禁！阮劇團合作偶戲大師楊輝　打造台版十日談

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，推出《釣蝦場的十日談》，結合人戲與偶戲，演出疫情當下的荒誕人性。（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）



記者林育綾／台北報導

看過布袋戲版本的床戲嗎？阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》將於4/15至17日演出，堪稱最「台」的十日談，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，腥羶色、最高把妹技術什麼都來，演出疫情當下的荒誕人性。

《十日談》故事背景在1348年黑死病爆發，一群年輕男女到佛羅倫斯郊外山上的別墅躲避這場瘟疫，每天輪流講一個關於人性七情六慾的故事，批判教會、禁慾主義及貴族墮落等。而時序回到百年後的2020年，COVID-19影響全世界，當時偶戲大師楊輝人在義大利，他與人在台灣的阮劇團團長汪兆謙，一起發想出《釣蝦場的十日談》。

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▲國際偶戲大師楊輝（左）與阮劇團團長汪兆謙（右），一起發想出《釣蝦場的十日談》。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

從經典的《十日談》100篇故事裡精挑細選，最後選了10篇最能發揮的離奇曖昧故事改編，像是修道院來了個猛男，假裝成啞巴覬覦修女美色，上演18禁情節⋯等。汪兆謙說，《十日談》對於人性的七情六慾毫不掩飾，年輕男女間的賀爾蒙噴發，黃色笑話、傷風敗俗都來，「雖故事內容離經叛道，我們想要傳達的是如何戳破人性的表面，徹底展現慾望的本性。」

▲▼從經典的《十日談》100篇故事裡精挑細選，最後選了10篇最能發揮的離奇曖昧故事改編。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

《釣蝦場的十日談》場景設定在嘉義鄉間的「大海濱複合式釣蝦場」，轉型作為防疫旅館，被困在釣蝦場的員工、顧客，在被重重隔絕的日子裡，向彼此述說真真假假的故事。

其中「釣蝦場」地點設定有著多重意涵，汪兆謙說，「釣蝦場是我們一直想挑戰的場域，也是最能代表台灣色彩的地方，裡面包羅萬象很混搭什麼都有，可以在這裡吃熱炒、唱卡拉OK、打電動、包檳榔或是夾娃娃，像是一個台式俱樂部，釣蝦場地點就是這樣誕生。」

▲這次演出亮點還有偶戲、人戲大PK。（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）



這次演出亮點還有偶戲、人戲大PK，由國際偶戲大師楊輝領軍，與6位偶師、5位阮劇團演員共同演繹，其中包括李天祿大師第三代傳人黃僑偉、真雲林閣掌中劇團第2代團主，也是布袋戲傳奇獎金掌獎大滿貫得主李京曄、嘉義義興閣掌中劇團搖滾布袋戲的王凱生，以及蘇俊穎木偶劇團團長金光布袋戲蘇俊穎。

看這些身經百戰的布袋戲演師，如何運用布袋戲偶將《十日談》中的故事，無論是嘲諷所謂「善良風俗」、還是傳達男女之間火辣的情慾，都能透過布袋戲趣味的口吻、輕鬆的口白活靈活現。

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，推出《釣蝦場的十日談》。（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

楊輝說，布袋戲美學是俗豔的，擅長「畫虎爛」，搭配演師的口白會非常有趣精彩，而《十日談》裡有很多片段的色慾故事，用人來演太直接，用偶來體現會非常有趣。同時，也想藉這個機會來推動傳統偶戲跟當代劇場對撞與合作，希望打開偶戲另一個局面。

楊輝還透露，其實在歐洲當代的表演藝術，都演得比這火辣百倍；而他的阿公那時代，也很擅長用布袋戲偶演出這些情慾情節。汪兆謙也說，慾望是人間煙火，而傳統戲最猛的活力就是「沒有界限」，如今台灣劇場太精緻了，這次演出也是希望打破界限和規矩。

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

人偶共演對演員們是極大挑戰，顛覆傳統布袋戲演出方式，阮劇團演員需學習如何操偶，布袋戲演師也要練習站到台前跟偶演戲，演出甚至加入西方音樂，超級混搭，用十段台上台下的比拚，說十個人跟偶的精彩故事，如何達到「人偶合一」境界。

偶師黃僑偉表示，以前布袋戲操偶都是在後面，看不到人，「一開始站到台前我會有點害羞，但現在慢慢習慣，因為人很大、偶很小，彼此的關係建構是很大的挑戰。」

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）



阮劇團深耕嘉義多年，以台語演戲、作戲，從改編西方文本，如改編莎士比亞的《熱天酣眠》、《馬克白》，到台灣文學經典作品《嫁妝一牛車》，或是台灣五大犯罪奇案《十殿》，擅於描寫台灣庶民的生命力和小人物的悲喜，將民俗文化揉合創作主軸，探索與現代劇場接軌的可能性。《釣蝦場的十日談》是阮劇團首度挑戰現代戲劇與布袋戲的全新創作，一樣講的是離經叛道故事，卻截然不同的面貌，要帶給觀眾充滿荒謬、嬉鬧的喜劇作品。

汪兆謙表示，「阮劇團這幾年有意識地把文本從西方拉回東方，將台灣原創比例提高，去年完成里程碑作品《十殿》，這次將與世界、傳統交流接軌，很期待這次把在法國巴黎的楊輝老師請過來，並邀請到這麼多中南部很厲害的演師一起來搬演，也是今年給我們的挑戰，我們想持續挖掘台灣本土文化，同時努力跟世界交朋友。」阮劇團✕楊輝《釣蝦場的十日談》即將於4月15至17日在台灣戲曲中心大表演廳登場。