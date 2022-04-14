　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用布袋戲演出18禁！阮劇團合作偶戲大師楊輝　打造台版十日談

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，推出《釣蝦場的十日談》，結合人戲與偶戲，演出疫情當下的荒誕人性。（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

記者林育綾／台北報導

看過布袋戲版本的床戲嗎？阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》將於4/15至17日演出，堪稱最「台」的十日談，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，腥羶色、最高把妹技術什麼都來，演出疫情當下的荒誕人性。

《十日談》故事背景在1348年黑死病爆發，一群年輕男女到佛羅倫斯郊外山上的別墅躲避這場瘟疫，每天輪流講一個關於人性七情六慾的故事，批判教會、禁慾主義及貴族墮落等。而時序回到百年後的2020年，COVID-19影響全世界，當時偶戲大師楊輝人在義大利，他與人在台灣的阮劇團團長汪兆謙，一起發想出《釣蝦場的十日談》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

▲國際偶戲大師楊輝（左）與阮劇團團長汪兆謙（右），一起發想出《釣蝦場的十日談》。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

從經典的《十日談》100篇故事裡精挑細選，最後選了10篇最能發揮的離奇曖昧故事改編，像是修道院來了個猛男，假裝成啞巴覬覦修女美色，上演18禁情節⋯等。汪兆謙說，《十日談》對於人性的七情六慾毫不掩飾，年輕男女間的賀爾蒙噴發，黃色笑話、傷風敗俗都來，「雖故事內容離經叛道，我們想要傳達的是如何戳破人性的表面，徹底展現慾望的本性。」

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

▲▼從經典的《十日談》100篇故事裡精挑細選，最後選了10篇最能發揮的離奇曖昧故事改編。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

《釣蝦場的十日談》場景設定在嘉義鄉間的「大海濱複合式釣蝦場」，轉型作為防疫旅館，被困在釣蝦場的員工、顧客，在被重重隔絕的日子裡，向彼此述說真真假假的故事。

其中「釣蝦場」地點設定有著多重意涵，汪兆謙說，「釣蝦場是我們一直想挑戰的場域，也是最能代表台灣色彩的地方，裡面包羅萬象很混搭什麼都有，可以在這裡吃熱炒、唱卡拉OK、打電動、包檳榔或是夾娃娃，像是一個台式俱樂部，釣蝦場地點就是這樣誕生。」

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

▲這次演出亮點還有偶戲、人戲大PK。（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

這次演出亮點還有偶戲、人戲大PK，由國際偶戲大師楊輝領軍，與6位偶師、5位阮劇團演員共同演繹，其中包括李天祿大師第三代傳人黃僑偉、真雲林閣掌中劇團第2代團主，也是布袋戲傳奇獎金掌獎大滿貫得主李京曄、嘉義義興閣掌中劇團搖滾布袋戲的王凱生，以及蘇俊穎木偶劇團團長金光布袋戲蘇俊穎。

看這些身經百戰的布袋戲演師，如何運用布袋戲偶將《十日談》中的故事，無論是嘲諷所謂「善良風俗」、還是傳達男女之間火辣的情慾，都能透過布袋戲趣味的口吻、輕鬆的口白活靈活現。

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，推出《釣蝦場的十日談》。（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

楊輝說，布袋戲美學是俗豔的，擅長「畫虎爛」，搭配演師的口白會非常有趣精彩，而《十日談》裡有很多片段的色慾故事，用人來演太直接，用偶來體現會非常有趣。同時，也想藉這個機會來推動傳統偶戲跟當代劇場對撞與合作，希望打開偶戲另一個局面。

楊輝還透露，其實在歐洲當代的表演藝術，都演得比這火辣百倍；而他的阿公那時代，也很擅長用布袋戲偶演出這些情慾情節。汪兆謙也說，慾望是人間煙火，而傳統戲最猛的活力就是「沒有界限」，如今台灣劇場太精緻了，這次演出也是希望打破界限和規矩。

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

人偶共演對演員們是極大挑戰，顛覆傳統布袋戲演出方式，阮劇團演員需學習如何操偶，布袋戲演師也要練習站到台前跟偶演戲，演出甚至加入西方音樂，超級混搭，用十段台上台下的比拚，說十個人跟偶的精彩故事，如何達到「人偶合一」境界。

偶師黃僑偉表示，以前布袋戲操偶都是在後面，看不到人，「一開始站到台前我會有點害羞，但現在慢慢習慣，因為人很大、偶很小，彼此的關係建構是很大的挑戰。」

▲▼阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

▲阮劇團與國際偶戲大師楊輝聯手合作，以西方驚世駭俗《十日談》為靈感，推出《釣蝦場的十日談》（圖／黃煚哲攝影／阮劇團提供）

阮劇團深耕嘉義多年，以台語演戲、作戲，從改編西方文本，如改編莎士比亞的《熱天酣眠》、《馬克白》，到台灣文學經典作品《嫁妝一牛車》，或是台灣五大犯罪奇案《十殿》，擅於描寫台灣庶民的生命力和小人物的悲喜，將民俗文化揉合創作主軸，探索與現代劇場接軌的可能性。《釣蝦場的十日談》是阮劇團首度挑戰現代戲劇與布袋戲的全新創作，一樣講的是離經叛道故事，卻截然不同的面貌，要帶給觀眾充滿荒謬、嬉鬧的喜劇作品。

汪兆謙表示，「阮劇團這幾年有意識地把文本從西方拉回東方，將台灣原創比例提高，去年完成里程碑作品《十殿》，這次將與世界、傳統交流接軌，很期待這次把在法國巴黎的楊輝老師請過來，並邀請到這麼多中南部很厲害的演師一起來搬演，也是今年給我們的挑戰，我們想持續挖掘台灣本土文化，同時努力跟世界交朋友。」阮劇團✕楊輝《釣蝦場的十日談》即將於4月15至17日在台灣戲曲中心大表演廳登場。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
同場記者「晚間PCR確診」陳時中今沒快篩　指揮中心曝原因
快訊／威力彩「7.2億頭獎」獎號出爐！不想努力就看這次
《世間情》女星罹癌化療8次　突消失7天認「腹部異常」：嚇到噴
嚴懲！2刑警「翹班喝酒染疫」下場出爐
竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰：要我出去工作
徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話
中原大學傳「宿舍多人確診」！學生轟隱匿疫情　校方回應了
快訊／北市曝8確診足跡　麥當勞、饗饗、酒吧、K書中心
快訊／萬華分局2名警員確診　又傳1小隊長染疫
快訊／刑事局警政監「快篩陽性」　全面清查接觸者緊急自檢
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

媽祖繞境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

用布袋戲演出18禁！阮劇團合作偶戲大師楊輝　打造台版十日談

中原大學傳「宿舍多人確診」！學生揭內情轟隱匿　校方回應了

4100人份輝瑞口服藥下午抵台！5月前估再到貨10萬份

甜美長髮妹加LINE問住哪　她鬼扯「靠南投漁港」！下一句尷尬了

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

不斷更新／全台341校停課名單曝光　明天花蓮全縣國中小預防性停課

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

媽祖繞境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

用布袋戲演出18禁！阮劇團合作偶戲大師楊輝　打造台版十日談

中原大學傳「宿舍多人確診」！學生揭內情轟隱匿　校方回應了

4100人份輝瑞口服藥下午抵台！5月前估再到貨10萬份

甜美長髮妹加LINE問住哪　她鬼扯「靠南投漁港」！下一句尷尬了

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

不斷更新／全台341校停課名單曝光　明天花蓮全縣國中小預防性停課

韓家軍拼復仇？美女發言人登記左楠初選　他力挺：美麗帶刺紅玫瑰

快訊／威力彩「7.2億頭獎」獎號出爐！不想努力就看這次

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

卡麥隆下周報到　餅總思考打教佈局

19歲校花女兒羞曝「單眼皮男神」　王彩樺糗不知他是誰

總是賴床、不斷滑手機代表你很焦慮！6個行為自我檢測中了幾個

桃園購物節「壓軸抽」好宅　簡姓、陳姓民眾是幸運得主

基隆警局開鍘！2刑警翹班「銀河小吃部染疫」毀警譽遭記過

導演要求吻戲激烈一點　陳學冬爆料：拍到我嘴都麻了！

愛你甘願放下自己　12星座面對愛情的真實模樣

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

今本土增874例！分佈19縣市

自動大減薪來台　Google經理想交台男

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

即／高雄+40！5大張確診足跡一次看

熱搜第2名「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異騎法曝

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

今本土增874例！分佈19縣市

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

不斷更新／「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　恐隨時停賣

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面