12星座「永遠改不掉的壞習慣」！獅子難戒色、金牛節儉到讓人害怕

▲專家分析，獅子座好色的性格即使有了女友也很難改。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

也許有些女生總會覺得，如果自己的男友用心投入愛情當中時，一定會為了愛、為了女友而改掉一些壞習慣，不過事實上很多男生根本就很難把這樣的壞習慣做出改變，因為這些壞習慣可說是已經根深蒂固無法改變，究竟十二星座男有哪些永遠改不掉的壞習慣呢？和亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和火星星座

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★牡羊男：

牡羊男難改的壞習慣就是急性子，他們不管在什麼樣的情況下都希望事情能夠以最快的速度完成，並沒有太多的耐心去等待，像是當女友約會遲到的時候，很多牡羊男也許熱戀期時還會笑笑說算了，戀愛一久就會直接翻臉罵人。

他們真的超兇的。很多牡羊男發起脾氣就是臉紅脖子粗，還很常發脾氣，他們覺得該要先做的事一定要做，如果被耽誤了就會臉色很差很臭，就算女友安撫也很難讓他們不這麼焦躁，這種急性子往往也讓很多和牡羊男交往的女生有點吃不消。

★金牛男：

太過固執和小氣恐怕是金牛男一直沒有辦法改的壞習慣。固執的性格會讓女友覺得很無奈，因為金牛男真的是「完全講不聽」，雖然金牛男並不會出言反駁或故意講話唱反調，但是金牛男默不出聲完全不聽女友的建議，非做到底不可的態度，卻也更讓女友頭痛。

另一個壞習慣就是太節儉，很多金牛男的節儉是讓女友覺得很可怕的，他們不但是自己很省，談戀愛後還會希望女友也能夠一起省著點花，有些金牛男的省錢法更是讓女友覺得很誇張、很難接受，只是這個「美德」通常是金牛男非常堅持的原則。

★雙子男：

雙子男的壞習慣就是他們的情緒變化很大，有時候會突然不說話耍冷、有時候卻會變得很熱情，時冷時熱轉變很大一切就看他們的心情做決定，很多女生都會希望雙子男可以中庸一點，但這部份雙子男真的蠻難做到的。

而「一定要辯到贏」的壞習慣其實也是雙子男很難改掉的，就算是和女友在討論事情，也往往一定要為自己的想法辯護，就算是把死的說成活的、把黑的說成白的也無所謂，很多雙子男只是覺得這樣很好玩，可是卻總讓女友累積一肚子火氣。

▲巨蟹座就是媽寶，「太后」的決定總是比女友還重要。（示意圖／記者黃克翔攝）

★巨蟹男：

巨蟹男的壞習慣其中之一是很悶，是個會有很多內心小劇場的男生，他們心裡頭想很多，加上巨蟹男有些話總是因為顧慮太多而羞於說出口，就算面對女友也不怎麼敢直接講，放在內心累積多了就常會變得越來越憂鬱，讓女友很擔心。

有些巨蟹男的毛病就是很「媽寶」，常常是「媽媽說什麼」比女友說什麼還要來得重要，或是出問題的第一個反應就是「問我媽」，這種反應總是會讓女生覺得很傻眼，為什麼這個男生竟然會凡事要回頭向「太后」請示才行呢？

★獅子男：

好色是男人的天性，但是獅子男的好色恐怕不會因為已經有女友而有所節制，他們往往會用很多機會去認識新的美眉，在朋友的聚會上或是跑去泡夜店，就算獅子男是死會的狀態也照樣去認識正妹，雖然不會因此變心，但總是會讓女友非常不開心。

另一個壞習慣就是獅子男真的很愛吹喇叭說大話，他們往往會去誇大一些事情以彰顯自己的能力或本領有多麼好，但是通常都帶著點吹牛的意味，這樣的吹牛習慣並不會因為談了戀愛而收斂，因為獅子男很喜歡這種虛榮的感覺，會讓他覺得很有面子，所以這個壞習慣也很難改掉。

★處女男：

處女男的愛碎唸是沒有辦法改掉的壞習慣，他們就是會把一些想法一直放在嘴上講，講個不停。就算說了很多次也還是會一直講，處女男習慣用這樣的方式提醒自己也提醒別人，只是通常女友也不見得喜歡一直聽到處女男的碎碎唸就是了。

另一個壞習慣就是太過龜毛，對很多小事都有特別的要求，而且如果這樣的龜毛不被女友接受，處女男就會開始一直碎碎唸個不停想要說服女友，讓女友瞭解自己的苦心，但這種過度龜毛的個性也容易帶給女友很多壓力，碎碎唸更有時會造成女友有精神崩潰的可能性。

▲天秤座不善於拒絕，老是把女友惹毛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★天秤男：

天秤男可算是蠻完美的男人，不過天秤男經常猶豫不決的壞毛病卻不會因為談戀愛之後而改正一些，因為天秤男總是希望很多事能達到平衡，特別是在人際關係上面的部份，他們不希望因為做錯決定而讓某人生氣或得罪某人，但是這也往往讓他們遲疑或想很久。

另一個問題是天秤男的不善於拒絕，他們是好好先生，這種不善於拒絕的毛病卻也總是讓他們為自己擔下不少的麻煩，有些比較有心機的女生也會容易利用這個弱點而想介入天秤男的感情關係當中，因此也影響到和女友之間的關係呢！

★天蠍男：

天蠍男改不掉的壞習慣還是在於他們個性上的那份佔有慾，而且這在交往談戀愛之後還會變得更嚴重，因為天蠍男無法容忍自己心愛的人愛上別人，不管是過去的舊情人或是身邊的新朋友，天蠍男都會因此而吃醋。

當然妳如果把這樣的狀態當成是天蠍男很愛妳的證明倒也是蠻不錯的，不過這種強烈的佔有慾往往也使得許多女生覺得有點喘不過氣來，因為壓力真的有點太大了一些，只能說深深的愛也會是一種甜蜜的負擔吧？

★射手男：

射手男改不掉的壞習慣就是他們真的太愛自由、太不愛被管，這一點大概是與射手男交往之前就該先知道的事情，如果妳對一個射手男還抱有著，「他和我在一起後就會乖乖在我身邊愛我」的想法，那麼妳還真是太過天真了一點。

射手男的人來瘋不會因為談了戀愛就有改變，頂多少許收斂個一段時間。而射手男也很難抵抗朋友和酒精的誘惑，往往是朋友一吆喝就會跟著朋友出門飲酒作樂，先把女友擺在一邊，這個壞習慣基本上也不會因為有了女朋友就有什麼轉變。

▲射手男難以抵抗朋友和酒精的誘惑，兄弟一約就會出門飲酒作樂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★摩羯男：

摩羯男的壞習慣就是他們的自尊心很高，雖然他們嘴巴上不講，但是他們內在有股自傲的情緒，往往喜歡高人一等的「教育」別人該怎麼做，加上個性本身就還蠻嚴格的，往往會讓女友有種強大的壓力，總覺得自己面對摩羯男好像矮了一截。

這是個很具傳統性格、有大男人主義、話又很少的男生，加上這樣的高自尊心，有時候常會把女友的話當成耳邊風，又希望女友可以乖乖聽話，這樣的男尊女卑的態度總會讓女生覺得不怎麼愉快，而且怎麼溝通都很難發生效果，只能說這種習性和態度真的難改變。

★水瓶男：

水瓶男難以改變的壞習慣大概就是他們太愛搞失蹤這件事情。很多水瓶男常會有靈光一現的狀況，突然想要去哪裡、突然想做些什麼，有女友之後也不會有太多的改變，因為這些想法都是突然出現的，也使得水瓶男都會忘記向女友報備而讓女友很抓狂。

另一個壞習慣就是對電玩和3C用品的沉迷，沉迷到會忘記女友的存在，有些水瓶男基本上是愛買3C新商品的瘋狂一族，不管是只愛打電動滑手機到忘了女朋友，還是一逛到3C店就忘記女友的存在等等，都是水瓶男很難改變的壞習慣。

★雙魚男：

遲到和睡過頭往往是雙魚男無法改變的壞習慣，很多雙魚男都有一睡就很難醒過來的毛病，而且鬧鐘對他們來說有如虛設，這樣的狀態就算是有了女朋友之後也很難改變，所以常常約會的時候都是女友在等雙魚男的時候多。

會有這樣的症頭也與雙魚男本身的迷糊個性有關，容易忘東忘西是雙魚男的特色，他們對於小事記不住、大事不太想記，除了風花雪月的浪漫事之外，許多女友交代的重要事情他們都不見得能記得住，這也讓很多和雙魚男交往的女生很頭痛呢！

本文經授權轉自：亞提米斯