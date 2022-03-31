快訊／基隆小吃店再爆22人確診！群聚累積91人

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）公布國內新增87例本土個案，有22人和基隆銀河小吃店群聚有關，目前該起群聚也累計91人確診。

基隆小吃店相關群聚，至今疫情還在燒。指揮官陳時中多次直言「地緣牽涉複雜。」他強調，這起傳播鏈有多處不同場域，還擴及學校，表示這起案子現在還沒有收斂，所有案例都需要提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼基隆銀河小吃傳播鏈關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增239例COVID-19確定病例，分別為87例本土個案及152例境外移入(96例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為72例男性、79例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(62例)、印尼(23例)、香港及泰國(各5例)、日本、新加坡、德國、荷蘭、韓國、以色列、菲律賓及美國(各2例)、南非、英國、巴基斯坦、中國、波蘭及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月18日至3月30日。