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颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

▲▼再生能源,龍鳳漁港,苗栗竹南外海,離岸風機,風力發電,葉片,風電,風機與漁船,空拍。（圖／記者林振民攝）

▲台灣風電從陸域風機發展到離岸風機，一路走來經歷過不少反彈，包括了居民、環團還有漁民的抗爭。（圖／記者林振民攝）

記者陳詩璧、顏如玉／專題報導

台灣風力發電起步比德國晚了10年，回顧風電引進台灣之初，風機因與居民搶地，經歷過不少抗爭，包括了苗栗「苑裡反瘋車」團體的大規模抗議、居民對於風機產生的噪音和眩影等一再出現。興建完成後，還出現不少意外，台中港風力發電廠風機發生2次共7部風機倒塌和1部葉片燒毀的狀況，大多因為國外設置風機時未納入防震、防颱的概念。

近年，台灣大力建置離岸風場，則出現鯨豚生態以及當地漁民抗爭的情況，能源局除了要求開發商按照規範施行外，能源局也坦言，每階段性施作中有不少問題出現，但台灣過往沒有類似經驗，只能觀察國際經驗，政府再按台灣實行狀況修正調整。

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▲曾有漁民駕快艇阻擋工作船作業。（圖／ETtoday資料照）

▲曾有漁民在海上阻擋工作船作業。（圖／ETtoday資料照）

台中港風力發電廠2006年開始運行，2008年遇到薔蜜颱風，導致1部風機倒塌，當時造成了上億元災損。事故主因是當風力過大時，風電葉片會轉成風切面90度「順槳狀態」停止運轉，台中港這一系列風機，當時設計透過「電力控制」讓葉片維持在90度，只是沒想到，薔蜜來襲造成停電，發電機無法運行，迫使葉片旋轉到無法控制的程度才會倒塌。

▲▼2015年蘇迪勒颱風導致台中風力發電站的6部機座被吹倒。（圖／ETtoday資料照）

▲▼2015年蘇迪勒颱風導致台中風力發電站的6部機座被吹倒。（圖／ETtoday資料照）

▲▼2015年蘇迪勒颱風導致台中風力發電站的6部機座被吹倒。（圖／ETtoday資料照）

回想起這起事故，台電再生能源處陸域風電廠廠長劉全梤表坦言，當時的同仁們看到風機倒塌後，都感到很震撼，台電緊急成立調查小組了解風機倒塌原因，才發現，原來這組風機荷蘭廠商，當初設計時沒有納入「防颱不斷電」機制，才會出現風機葉片狂轉到失控。

台電事後編列預算，調整控制葉片方式，但還沒有全部修改完畢，2015年的蘇迪勒颱風來襲，又帶來更嚴重的損害，這次，一共造成6部風機倒塌。台電再生能源處處長蔡英聖提到，之後的做法，就是颱風來之前先切換成「順槳」，寧可颱風來前取消發電或降載，不要全力發動，進而減少損失。

▲▼2019年台中風力發電葉片燒毀,葉片三支全燒毀,吊裝作業,塔架被掉落的葉片砸到。（圖／台電提供）

▲2019年台中風力發電葉片燒毀，台電在現場吊裝拆除。（圖／台電提供）

台大能源研究中心主任江茂雄表示，「2019年又有一支葉片斷掉，葉片壞掉是正常的，用久還是會壞，是耗材，發現有問題的時候，你該換就要換。」也因為這幾次的風機損害經驗，讓能源局等相關單位找出問題，編列出屬於台灣的風機採用高規範。

▲台灣大學能源研究中心主任江茂雄提到，台灣風電起步比德國晚十年，國外有很多經驗台灣可以學習，但像颱風和地震等天災是國外較少見的，這些都要納入風電的預防規範內。（圖／記者沈君帆攝）

▲台灣大學能源研究中心主任江茂雄提到，台灣風電起步比德國晚十年，國外有很多經驗台灣可以學習，但像颱風和地震等天災是國外較少見的，這些都要納入風電的預防規範內。（圖／記者沈君帆攝）

除了氣候因素，推動風力發電最大的挑戰，莫過於第一線居民、漁民的抗爭，以近年建設離岸風機為例，漁民主要認為風機搭建過程會影響捕撈到的漁獲品質，造成經濟損失。

對此，成功大學海域大地與能源研究室主持人郭玉樹表示，彰化芳苑鄉和苗栗竹南當初在興建時，的確出現不同意見，後續靠地方漁會和開發商協調，討論補償價碼，並且簽定協議後才施工，總算順利推動，「估計第三階段預期也和一、二階段一樣辦理。」

能源局甚至規定開發商在施工時，必需派鯨豚觀察員在工程船附近巡視，若是有鯨豚出沒就立即停工。從錯誤中學習經驗，能源局逐一調整規範，面對缺電危機、能源轉型以及2050年國際淨零清碳計劃，台灣還有很多挑戰。

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