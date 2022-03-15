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全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

記者陳詩璧、顏如玉／專題報導

全球多國朝2050年淨零減碳目標前進，台灣也沒缺席，2016年開始執行離岸風機計劃，提升太陽能和風電等再生能源發電量。風電部分，政府立下2025年全島1000部風機、發電量達5.7GW供全台393萬戶一整年使用的目標。《東森新媒體ETtoday 》採訪團隊近期走訪台灣本島各大風場，採訪開發商達德、台電，以及專門出產零組件的西門子歌美颯公司，從業界角度出發，並結合能源局和學者觀點，讓讀者了解台灣風電的現在與未來，以及最重要的，如何發展綠能的同時，又能愛護、守護這片土地。

▲苗栗龍鳳漁港外海的離岸風場為示範風場，該風場有22部風機運行中，漁船出海有部份得從風機中間通過。（圖／記者梁建裕攝）

▲苗栗龍鳳漁港外海的離岸風場為示範風場，該風場有22部風機運行中，漁船出海有部份得從風機中間通過。（圖／記者梁建裕攝）

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台灣風力發電發展將近20年，「風電戰隊」從北海岸一路往南延伸到屏東，甚至外島的金門澎湖都有風力發電機座，陸域風機成熟之際，政府在2016年轉向推動離岸風電，吸引海外開發商、零組件廠商來台設廠。截至2021年底的統計，全台風機陸域加離岸有396部。

▲台灣風力發電機座截至2021年統計有396部，位在台中高美溼地的陸域風機，塔架有特別彩繪。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台灣風力發電機座截至2021年統計有396部，位在台中高美溼地的陸域風機，塔架有特別彩繪。（圖／記者陳詩璧攝）

2019年離岸風機示範風機成功運行，也宣告台灣的風電正式吹向海洋。台電再生能源處長蔡英聖表示，「從這2年發電的狀況，我覺得全年都可以超過40%，比預期的發電量還多40%，我們可以很樂觀的看待離岸風電的發展。」

▲▼風電專題葉片長度,離風機發電量,全球風場,潛力 場址,東北季風,再生能源。（圖／王譯萱製）

▲台灣海峽有天然優勢，夏天吹西南風，冬天吹東北風。（圖／王譯萱製）

而台灣，為何可以發展風電，其實跟「天生的優勢」有關。能源局副局長李君禮解釋，台灣海峽位在中央山脈和武夷山脈中間，高山形成天然管道，夏天吹西南風，冬天吹東北風，等於一整年都有風，「全球前20大最好的風場，光是台灣海峽就佔了16處。政府把紅線畫出來，提供36處潛力場址，讓開發商評估可行度，政府未來2到3年還會逐年開放建置風場。」

▲根據國際工程顧問公司4Coffshore在2014年所發布的「23年平均風速觀測研究」資料顯示，全球前20大最好的風場，台灣海峽就佔了16處。（圖／王譯萱製）

▲根據國際工程顧問公司4Coffshore所發布的「23年平均風速觀測研究」資料顯示，全球前20大最好的風場，台灣海峽就佔了16處。（圖／王譯萱製）

來台的海外廠商裡，西門子歌美颯公司是零組件大廠，製作機艙、葉片、塔架和葉片傳動系統等，為了讓機艙能在台灣進行最後組裝和測試，還派人出國受訓。西門子歌美颯機艙技術組長張晉維提到，「出國受訓期間最大困難是和丹麥人溝通，但出國期間比想像中適應，因此把整個組裝流程、人員教育訓練等全部學回來，應用在工作上。」

▲▼西門子歌美颯台中廠房,鎖螺絲,吊裝作業,塔節,機艙檢查作業,風力發電,再生能源,高空作業車,葉片。（圖／記者陳詩璧攝）

▲西門子歌美颯台中廠房進行機艙組裝，每個手掌大的螺帽要鎖兩次以上。（圖／記者陳詩璧攝）

只不過，台灣從建構示範風機到示範風場運行，中間的路程花了快3年的時間，進度比當初預期的還要來得慢，背後主因是COVID-19疫情。台大能源研究中心主任江茂雄說，「因為疫情的關係，去年好幾個風場都延遲，今年大家都要趕工，大概4月到10月期間，開發商會全力投入搭建。」

儘管進度延後，開發商還是看好台灣離岸風電產業發展，西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思看好台灣，「台灣離岸風電正在蓬勃發展中，台灣政府針對離岸風電第三階段區塊開發規劃，公佈至2035年將釋出大量開發容量，這讓我們對台灣市場有極大的信心，是我們在其他地區看不到的。」

▲▼西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思,再生能源,離岸風電,風機,葉片,裝置藝術,玻璃纖維。（圖／記者顏如玉攝）

▲西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思看好台灣風電市場，認為台灣政府到2035年的規劃，是其他國家看不到的。（圖／記者顏如玉攝）

▲西門子歌美颯台中廠房，將塔架分成3節先組裝後再吊裝上工作船。（圖／記者陳詩璧攝）

▲西門子歌美颯台中廠房，將塔架分成3節先組裝後再吊裝上工作船。（圖／記者陳詩璧攝）

達德能源董事長王雲怡認則認為，台灣不僅僅是離岸風電，所有的再生能源都有非常好的潛能，「現在更有一個重要的因素，全球的經濟所需要所有的產業製造業，要提出綠電購買證明，不然國際大廠將拒交易，而這是一個貿易障礙，但是全球都這麼做。」

▲▼達德能源集團董事長王雲怡,離岸風電,再生能源,陸域風機。（圖／記者梁建裕攝）

▲達德能源集團董事長王雲怡談到，不少產業製造業都需要綠電購買證明，不然國際大廠將拒交易。（圖／記者梁建裕攝）

政府設下目標，2035年風力發電累積達20.6GW，這個數字看似能為台灣缺電問題帶來一些活水，但是一路走來並不容易，建設初期遇到漁民抗爭，近期有疫情影響，延誤發展時程，2022年是離岸風電的衝刺年，能否突破過往的瓶頸，將是政府能否完成目標的一大關鍵。

▲2021年受到疫情影響，離岸風電建設進度落後，各家開發商預計2022年將全力搭建。（圖／記者陳詩璧攝）

▲2021年受到疫情影響，離岸風電建設進度落後，各家開發商預計2022年將全力搭建。（圖／記者陳詩璧攝）

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