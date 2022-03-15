全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

記者陳詩璧、顏如玉／專題報導

在「淨零碳排」的國際趨勢下，台灣近年全力發展再生能源，其中擁有「地利」的風力發電被政府寄與厚望。包含陸基與離岸，目前全台擁有近400座風機，也意味著工程師需求越來越多，風機維修需要「耐熱、耐高、耐晃」，連男性都吃不消的工作，目前只有一名女性工程師，她就是現年27歲的吳詩渝。

▲全台唯一陸域風機女性工程師吳詩渝。（圖／記者沈君帆攝）



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採訪當天，我們見到了這位傳說中的女工程師，吳詩渝給記者的第一印象是身材不高，皮膚黝黑，還留著一頭俐落的短髮。背著超過4公斤重的安全裝備，她輕鬆的走進風力發電機內部，解釋完安全裝置後，像是攀岩教練一樣，帶採訪團隊「攻頂」，挑戰風機頂艙。

讓記者訝異的是，維修風機通常攀爬高度超過20公尺高，但吳詩渝談到，自己其實很怕高，「第一次來面試時，公司就規定要認識環境、自己爬上風機頂部，有高度就有掉下來的風險，但在這裡我覺得很安全，因為隨時都有救援裝置，可以百分之百相信。」

攻頂的過程，雖然比不上攀岩，但難度也不小。首先，要爬一段魚骨梯，之後再搭乘約5分鐘時間的簡易工程電梯，然後，還要再爬一小段樓梯，才能抵達約23層樓高的機艙。

可別以為簡單幾句話，就能詮釋這份工作的難度。吳詩渝說，工作最大的挑戰就是體能，因為雖然平時可以坐電梯，但若遇到電梯壞掉，就得靠自己爬上來，「一般來說邊爬邊休息，差不多半小時，爬上來以後還要做故障排除，所以平時都會讓自己有持續運動的習慣，以免上來以後腦袋不清楚，根本無法做事。」

▲吳詩渝維修風機。（圖／記者沈君帆攝）



她還提到，有一次，竟然在機艙內吐了，原來，因為強風吹襲，風機頂端通常非常地晃，「有時候回家坐在家中，身體還會不自覺地晃起來，不過那天會吐是因為，早上吃的東西讓我有點不舒服。」

「我還記得那時候，我就坐在這邊，指導另一個同伴做檢查。」吳詩渝說，當時自己吐完後情況很糟，沒辦法馬上離開，而和他搭檔的夥伴剛好不是電機組的同事，所以她一步步告訴對方要怎麼做、做什麼，所幸一小時後身體慢慢好轉，加上故障也已經排除，兩人才安全離開。

不過，若是人在風機頂部，真的不幸失去意識，該如何處理？吳詩渝神秘表示，「這就是難得的畫面了！」只見她先將採訪團隊的安全裝置扣好，接著來到風機一處地上，掀開了機艙地板，能夠向下直接看到地面。

▲風機頂部機艙地板打開後，向下直接看到20層樓高的「景觀」。（圖／記者顏如玉攝）



這一瞬間，採訪團隊本能的往後退了一步，因為眼前的景觀讓人「腳軟」，直接可以看到地面。吳詩渝則解釋，「通常東西太重，我們會從這裡吊掛，而若是人暈倒了，也會從這裡將他吊下去，不過這畫面太恐怖，目前只有一個人這樣救援過。」

也因為高空作業的風險高、救援困難，檢修風機一定是兩人作業，若遇到身體不適，絕不冒險工作，「因為我們的環境很特別，救援非常困難，在狹小的塔身內，要讓他不受二次傷害的離開，幾乎是不可能的事。」

▲風機頂部看出去相當空曠。（圖／記者顏如玉攝）



至於當初是怎麼踏入這個領域，吳詩渝笑笑的說，「小吃店！」原來，她高職的時候在彰化王功一間小吃店打工，當時附近正在蓋陸域風機，「我一開始看到風機、葉片、塔身在地板上，都只是零件，但後來只花兩個禮拜，風機就開始運轉了，當時我對這個東西很感興趣。」

風機蓋好後，就需要維修保養，當地不少工程師在休息時間，會到吳詩渝打工的小吃店用餐。她回憶，小吃店老闆娘會跟工程師閒聊，工作需要什麼樣的門檻，並提起自家打工、就讀電機系的「妹仔」有興趣，就這樣，獲得了面試的機會。

最終，吳詩渝如願進入德商艾納康有限公司（ENERCON Taiwan Ltd.)，成為台灣第一位、也是唯一一位的女性陸域風機維修工程師，這間公司是全球知名的風力發電機製造商，2017年在台成立亞太區營運總部，目前全台有超過200座風機來自艾納康，而公司內部則有近40位和吳詩渝一樣的工程師。

▲吳詩渝與小吃店老闆娘。（圖／吳詩渝提供）



吳詩渝透露，這個行業的薪水，一般新手月薪在五萬到七萬之間，「若是技術熟悉以後，年薪破百萬不是問題。」雖然薪水誘人，但工作風險高，也不輕鬆。

她表示，維修風機4年多，自己曾經為了修理發電機，夏天時，有一整個月都在風機機艙內，頂著40度以上的高溫維修；甚至風大的時候，還要邊晃邊修，「很像在衝浪的樣子」。

採訪最後，吳詩渝順利帶著記者「攻頂」，打開風機頂艙的那一刻，映入眼簾的，是台中沿岸的陸域風機風光。她說，自己一直以來，最開心的就是修好風機的那一刻，「因為目前在推離岸風電，我希望能在陸域方面做得更好，推廣讓更多人關注到這項能源，希望風力發電在台灣的發展更加穩定。」

▲台灣正在推廣離岸風電。（圖／記者林振民攝）

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