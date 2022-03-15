　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

記者陳詩璧、顏如玉／專題報導

在「淨零碳排」的國際趨勢下，台灣近年全力發展再生能源，其中擁有「地利」的風力發電被政府寄與厚望。包含陸基與離岸，目前全台擁有近400座風機，也意味著工程師需求越來越多，風機維修需要「耐熱、耐高、耐晃」，連男性都吃不消的工作，目前只有一名女性工程師，她就是現年27歲的吳詩渝。

▲全台唯一陸域風機女性工程師吳詩渝。（圖／記者沈君帆攝）

▲全台唯一陸域風機女性工程師吳詩渝。（圖／記者沈君帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

採訪當天，我們見到了這位傳說中的女工程師，吳詩渝給記者的第一印象是身材不高，皮膚黝黑，還留著一頭俐落的短髮。背著超過4公斤重的安全裝備，她輕鬆的走進風力發電機內部，解釋完安全裝置後，像是攀岩教練一樣，帶採訪團隊「攻頂」，挑戰風機頂艙。

讓記者訝異的是，維修風機通常攀爬高度超過20公尺高，但吳詩渝談到，自己其實很怕高，「第一次來面試時，公司就規定要認識環境、自己爬上風機頂部，有高度就有掉下來的風險，但在這裡我覺得很安全，因為隨時都有救援裝置，可以百分之百相信。」

攻頂的過程，雖然比不上攀岩，但難度也不小。首先，要爬一段魚骨梯，之後再搭乘約5分鐘時間的簡易工程電梯，然後，還要再爬一小段樓梯，才能抵達約23層樓高的機艙。

可別以為簡單幾句話，就能詮釋這份工作的難度。吳詩渝說，工作最大的挑戰就是體能，因為雖然平時可以坐電梯，但若遇到電梯壞掉，就得靠自己爬上來，「一般來說邊爬邊休息，差不多半小時，爬上來以後還要做故障排除，所以平時都會讓自己有持續運動的習慣，以免上來以後腦袋不清楚，根本無法做事。」

▲吳詩渝維修風機。（圖／記者沈君帆攝）

▲吳詩渝維修風機。（圖／記者沈君帆攝）

她還提到，有一次，竟然在機艙內吐了，原來，因為強風吹襲，風機頂端通常非常地晃，「有時候回家坐在家中，身體還會不自覺地晃起來，不過那天會吐是因為，早上吃的東西讓我有點不舒服。」

「我還記得那時候，我就坐在這邊，指導另一個同伴做檢查。」吳詩渝說，當時自己吐完後情況很糟，沒辦法馬上離開，而和他搭檔的夥伴剛好不是電機組的同事，所以她一步步告訴對方要怎麼做、做什麼，所幸一小時後身體慢慢好轉，加上故障也已經排除，兩人才安全離開。

不過，若是人在風機頂部，真的不幸失去意識，該如何處理？吳詩渝神秘表示，「這就是難得的畫面了！」只見她先將採訪團隊的安全裝置扣好，接著來到風機一處地上，掀開了機艙地板，能夠向下直接看到地面。

▲風機頂部機艙地板打開後，向下直接看到20層樓高的「景觀」。（圖／記者顏如玉攝）

▲風機頂部機艙地板打開後，向下直接看到20層樓高的「景觀」。（圖／記者顏如玉攝）

這一瞬間，採訪團隊本能的往後退了一步，因為眼前的景觀讓人「腳軟」，直接可以看到地面。吳詩渝則解釋，「通常東西太重，我們會從這裡吊掛，而若是人暈倒了，也會從這裡將他吊下去，不過這畫面太恐怖，目前只有一個人這樣救援過。」

也因為高空作業的風險高、救援困難，檢修風機一定是兩人作業，若遇到身體不適，絕不冒險工作，「因為我們的環境很特別，救援非常困難，在狹小的塔身內，要讓他不受二次傷害的離開，幾乎是不可能的事。」

▲風機頂部看出去相當空曠。（圖／記者顏如玉攝）

▲風機頂部看出去相當空曠。（圖／記者顏如玉攝）

至於當初是怎麼踏入這個領域，吳詩渝笑笑的說，「小吃店！」原來，她高職的時候在彰化王功一間小吃店打工，當時附近正在蓋陸域風機，「我一開始看到風機、葉片、塔身在地板上，都只是零件，但後來只花兩個禮拜，風機就開始運轉了，當時我對這個東西很感興趣。」

風機蓋好後，就需要維修保養，當地不少工程師在休息時間，會到吳詩渝打工的小吃店用餐。她回憶，小吃店老闆娘會跟工程師閒聊，工作需要什麼樣的門檻，並提起自家打工、就讀電機系的「妹仔」有興趣，就這樣，獲得了面試的機會。

最終，吳詩渝如願進入德商艾納康有限公司（ENERCON Taiwan Ltd.)，成為台灣第一位、也是唯一一位的女性陸域風機維修工程師，這間公司是全球知名的風力發電機製造商，2017年在台成立亞太區營運總部，目前全台有超過200座風機來自艾納康，而公司內部則有近40位和吳詩渝一樣的工程師。

▲吳詩渝與小吃店老闆娘。（圖／吳詩渝提供）

▲吳詩渝與小吃店老闆娘。（圖／吳詩渝提供）

吳詩渝透露，這個行業的薪水，一般新手月薪在五萬到七萬之間，「若是技術熟悉以後，年薪破百萬不是問題。」雖然薪水誘人，但工作風險高，也不輕鬆。

她表示，維修風機4年多，自己曾經為了修理發電機，夏天時，有一整個月都在風機機艙內，頂著40度以上的高溫維修；甚至風大的時候，還要邊晃邊修，「很像在衝浪的樣子」。

採訪最後，吳詩渝順利帶著記者「攻頂」，打開風機頂艙的那一刻，映入眼簾的，是台中沿岸的陸域風機風光。她說，自己一直以來，最開心的就是修好風機的那一刻，「因為目前在推離岸風電，我希望能在陸域方面做得更好，推廣讓更多人關注到這項能源，希望風力發電在台灣的發展更加穩定。」

▲台灣正在推廣離岸風電。（圖／記者林振民攝）

▲台灣正在推廣離岸風電。（圖／記者林振民攝）

相關新聞：

►全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建 

►陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

►颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

►台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝
快訊／林森北路驚傳「男子中刀」倒地　胸口噴血命危
快訊／第4輪談判技術性暫停　法新社：澤倫斯基暗示可能有突破
美中高層激烈對談7小時　關切台海情勢中俄結盟
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

桃園「家樂福物流中心」火警　焦黑濃煙狂竄！數公里外可見

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

人妻《RO》網交男友「只給你」對話曝　沒見過面下場慘

林穎樂成樂天女孩苦等3、4年　休季上《全明星》爆紅

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

偶像劇女神秘戀男模1年！　「親密血拼」穩交關係曝光

不只軍事援助！　美稱俄羅斯求助中國：支援大量軍隊口糧和食物

26歲男疑「開車開到睡著」衝到對向　撞上2車後翻覆四輪朝天

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

家樂福楊梅倉儲大火現「末日蕈狀雲」　疑員工抽菸釀禍

快訊／快幫我報警！林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

3階段變天！入夜狂跌10度

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

年薪百萬　生活0品質讓她迷茫

油價漲「95能改加92？」　中油解答

他目睹金針菇飯糰藏在這！店員解釋網全挺

校方還原「中一中師生對嗆」！

更多熱門

相關新聞

外商佈局台灣「風機心臟」出口基地

外商佈局台灣「風機心臟」出口基地

全球「淨零碳排」的趨勢，加上需要自產能源，台灣近年將再生能源視為重要政策，喊出佔比須在2025年達到20%，其中離岸風電裝置容量要達到5.7GW，相當於207億度電，能提供560萬戶家庭年用電量。不少外商看準這股商機，紛紛來台佈局，其中，全球離岸風機巨擘西門子歌美颯(Siemens Gamesa)還選擇在台中成立亞太總部，希望將台灣打造成出口離岸風電零組件的國家。

風電進行式　風機葉片「本土化」防震防颱

風電進行式　風機葉片「本土化」防震防颱

風電進行式　破碎葉片恐變垃圾電

風電進行式　破碎葉片恐變垃圾電

風電進行式　離岸風電「疫後復甦」趕工興建

風電進行式　離岸風電「疫後復甦」趕工興建

關鍵字：

風電再生能源吳詩渝風力發電專題報導

讀者迴響

熱門新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」：下巴快掉下來

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

「台灣最冷門車」是哪一牌？

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

「房價爆衝2000萬↑」他不在意！　曝1觀念懂了輕鬆買

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面